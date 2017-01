Sorin Grindeanu, declaratii la Antena 3 in timpul protestelor: Multe dintre opinii sunt distorsionate, sunt anumite lucruri clar politice acolo

"Respect opiniile argumentate. E un drept legal sa protestezi in Romania, atata timp cat o faci pasnic si nu deranjezi pe altii, pentru ca daca se depaseste acesta limita intram intr-o cu totul alta zona. (...) Am vazut si am urmarit cu atentie opiniile care au reiesit din aceste mitinguri. Multe dintre ele pot sa le cataloghez ca au avut poate distorsiuni. A contat sursa sau modul in care au fost prezentate", a afirmat Grindeanu, intrebat despre protestele care au loc duminica seara in Capitala, dar si in alte orase din tara.Premierul a subliniat ca el crede in libertatea de exprimare, dar "aceasta trebuie sa fie insotita de bun-simt": "Nu cred foarte mult in jigniri si in lucruri care prin modul abrupt in care incerci sa le exprimi ca aceste lucruri duc la ceva bun.""Nu mi se pare ca argumentele insotite de agresivitate verbala sunt cele care trebuie sa primeze. De multe ori, aceasta hiperbolizare e binelui si fanatismul in a crede ca ceea ce gandesti tu e corect s-ar putea sa duca la rau", a sustinut el.Sorin Grindeanu a mai sustinut ca exista "semnale" ca protestele au fost politizate: "Am urmarit tot ceea ce s-a intamplat, si ceea ce s-a strigat, si sunt semnale, sunt anumite lucruri clare politic in aceste intalniri, cum sunt oameni care sunt veniti in piata fara de culoare politica, dar in urma cu sase saptamani noi am avut alegeri. Cele mai bune sondaje, pareri, modul in care te exprimi intr-o tara democratica se fac prin alegeri, iar noi am castigat aceste alegeri."Intrebat daca se astepta ca presedintele Klaus Iohannis sa devina un oponent in aceasta situatie, Grindeanu a afirmat ca a avut o "surpriza neplacuta": "Pentru mine, a fost o surpriza neplacuta prezenta presedintelui in strada saptamana trecuta. Eu am incercat in aceasta perioada sa am o relatie institutionala corecta cu Administratia Prezidentala. Ba chiar poate de multe ori am lasat de la mine anumite lucruri, tocmai pentru a avea dialog, pentru a ne vedea fiecre dintre noi, dintre Guvern, Administratie Prezidentiala, Parlament, celelalte institutii, de a lasa de o parte politica si de a ne ocupa de administrarea tarii."