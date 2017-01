Turcan: Voi propune ca alegerile interne din PNL sa se desfasoare de jos in sus/ Cel tarziu in iunie, PNL va avea o conducere legitima

"PNL poate si trebuie sa intre in alegerile interne intr-un mod cat mai integrator, transparent si corect fata de toti membrii de partid. Voi propune impreuna cu secretarul general Biroului Permanent National o varianta in care alegerile sa se desfasoare de jos in sus, de la nivelul fiecarei sectii de votare, urmand cu presedintii organizatiilor judetene si cu cei care vor candida pentru conducerea nationala", a declarat Raluca Turcan, duminica, dupa o intalnire informala cu presedintii de organizatii, care a avut loc la Palatul Parlamentului."Calendarul asumat si statutar al PNL este urmatorul: vom face un Birou Permanent National, care va convoca Consiliul National de Coordonare, organismul care declanseaza alegerile interne. Lucrul acesta il vom face destul de repede, insa suficient de temeinic astfel incat conventia sa poata sa fie intr-adevar integratoare si unificatoare. Cel tarziu in iunie, PNL va avea o conducere legitima si sustinuta de cea mai mare parte a membrilor PNL", a explicat Turcan.Presedintele interimar al PNL a explicat ca pentru alegerile interne din partid va fi propusa o comisie de organizare, iar presedintele acelei comisii este posibil sa nu candideze pentru functia de lider al PNL."Functiile interimare de presedinte si secretar general nu sunt functii care sa interzica persoanelor respective sa intre in viitoarele alegeri. Eu am fost propusa si aleasa presedinte interimar pe un criteriu al performantei electorale. In acelasi timp, exista un echilibru asigurat in PNL pe care l-am mentinut foarte bine cu Marian Petrache si voi sustine in continuare acea varianta de secretar general care sa duca mai departe acest echilibru. Vom propune o comisie de organizare a alegerilor, unde sa fie oameni care sa asigure tuturor oamenilor din teritoriu un cadru transparent pentru desfasurarea alegerilor. Exista varianta ca presedintele comisiei de organizare a alegerilor sa nu candideze la functia de presedinte. Dar nu vorbim acum de functiile de presedinte si de secretar general", a punctat Turcan.Acestia cer dizolvarea imediata a Comisiei de Unificare si inlocuirea sa cu o comisie de organizare a alegerilor interne, cu membri care nu vor candida pentru o functie de conducere.O alta masura pe care o doresc luata este organizarea de alegeri pornind de la baza partidului, cu programe de viziune si actiune politica, cu respectarea dreptului de a candida si de a alege al tuturor membrilor declarati ai PNL.Semnatarii mai cer constituirea Comisiilor de Organizare a alegerilor la toate nivelele si in toate organizatiile partidului, constituirea unui Comitet de Dezbatere Doctrinara care sa pregateasca o platforma menita sa fie adoptata in Congresul PNL si instituirea unui sistem electoral prin care viitorul presedinte al partidului sa fie desemnat prin votul tuturor membrilor PNL."Partidului National Liberal este singurul partid de dreapta din Romania si singurul partid istoric reprezentat in Parlament. PNL nu poate fi un actor politic oportunist, un grup de interese cu mize personale. PNL trebuie sa isi reafirme statutul de partid major care a contribuit decisiv la crearea statului roman modern. El trebuie sa castige din nou increderea societatii romanesti in capacitatea sa de a fi un lider in constructia Romaniei de maine", mentioneaza liberalii.Manifestul cuprinde si referiri la situatia din PNL si la faptul ca nu a fost organizata o dezbatere in partid pentru a fi analizat rezultatul alegerilor parlamentare din decembrie."In anul 2014, unificarea dintre PNL si PDL, menita sa consolideze frontul de dreapta in politica romaneasca, a dus la victoria presedintelui Iohannis si a programului 'Romania lucrului bine facut'! Dupa 2014, partidul a intrat insa intr-un declin care ne-a condus la dezastrul electoral din 2016, un declin care continua si va continua atata timp cat nu vom avea curajul unei analize lucide", se mai mentioneaza in document.In opinia semnatarilor, esecul PNL este rezultatul a doi ani de ignorare a problemelor interne si a dorintelor si aspiratiilor societatii romanesti.Printre problemele enumerate in document se numara: "procesul de unificare PNL-PDL a durat prea mult si a fost condus fara curaj si fara viziune politica; prelungirea existentei structurilor bicefale a dezorganizat partidul si a incurajat luptele interne, sub conducerea unor lideri cu deficit de legitimitate; dezbaterea interna nu a mai fost libera, fiind inlocuita cu directive de la centru, iar liderii s-au indepartat de baza partidului, care a inceput sa fie tratata ca o simpla masa de manevra; statutul partidului a fost incalcat sistematic prin decizii netransparente care au erodat democratia si increderea in interiorul partidului".Acestia mai spun ca primarii si alesii locali liberali au fost in mare parte lasati in afara procesului de pregatire a alegerilor parlamentare, ceea ce a demobilizat partidul si a condus la o pierdere electorala semnificativa in numai cateva luni, de la alegerile locale la cele parlamentare.Liberalii semnatari ai manifestului caracterizeaza si relatia PNL cu societatea romaneasca. Ei spun ca partidul a devenit inchis si netransparent, lipsa unei dezbateri doctrinare a slabit identitatea formatiunii, a aratat indiferenta fata de valori si ignorarea nevoilor societatii."Comunicarea catastrofala, cu metode si prin persoane prost alese au dus la pierderea increderii electoratului de dreapta care ne-a considerat incapabili de guvernare. PNL a esuat in relatia cu intreprinzatorii si clasa de mijloc si a aratat o totala lipsa de dorinta pentru un dialog cu intelectualii si mediul academic. In locul unei atitudini lucide, societatea a vazut ca ne complacem in analize false si celebrari absurde ale esecului prezentat ca succes", se mai precizeaza in document.