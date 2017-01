Mai multi membri PNL Iasi solicita respectarea statutului in privinta alegerilor pentru conducerea partidului, inaintea sedintei de duminica a PNL

"Nu stim cine va reprezenta filiala Iasi la aceasta intalnire si nici cu ce mandat o va face, dar noi, membrii Clubului AGORA si, cu siguranta, multi alti membri ai PNL, credem ca nu exista decat o singura optiune reala in acest moment: respectarea cu strictete a Statutului PNL.

Astfel, Art. 65 alin. 2 din Statutul PNL spune foarte clar: Alegerile in organizatiile locale si judetene, inclusiv in organizatiile interne se vor organiza cu cel putin 45 zile inainte de data CON (Conventia Nationala).

spune foarte clar: Alegerile in organizatiile locale si judetene, inclusiv in organizatiile interne se vor organiza cu cel putin 45 zile inainte de data CON (Conventia Nationala). De asemenea Art. 63 alin. 2. lit. a) data desfasurarii CON nu poate depasi data de 31 iulie a anului urmator anului in care se desfasoara alegerile parlamentare.

data desfasurarii CON nu poate depasi data de 31 iulie a anului urmator anului in care se desfasoara alegerile parlamentare. In cazul in care Conventia Nationala va avea loc in ultima Duminica posibila, respectiv 30 Iulie, atunci alegerile in organizatiile locale si judetene, inclusiv in organizatiile interne, trebuie finalizate pana Joi, 15 Iunie.

Orice alta formula este nestatutara, nenaturala si daunatoare sanatatii organizationale si democratiei interne dupa care PNL-ul tanjeste de atata timp.

AGORA Think Club - Club Liberal de Dezbateri solicita presedintelui interimar al PNL, doamna Raluca Turcan, sa convoace cat mai repede posibil Consiliul National, care sa demareze procedurile alegerilor interne la toate nivelele si sa stabileasca data Conventiei Nationale."

Acestia semnaleaza faptul ca in partid are loc "o confruntare intre sistemele From Top to Bottom (de sus in jos - n.r.) si From Bottom to Top (de jos in sus - n.r.)".Ce sustin membrii Agora:Conventia Nationala a PNL, in care se va alege presedintele partidului, va avea loc cel mai probabil in luna iunie, urmand ca pana atunci sa se desfasoare alegeri in filiale.Acest club liberal se prezinta astfel: Suntem un club de reflectie in interiorul Partidului National Liberal - Filiala Iasi. Aparitia acestui club s-a produs in contextul cvasi-disparitiei dezbaterilor interne in partid pe chestiuni de identitate ideologica si politica, dar si in conditiile absentei proiectelor mari, de interes public, care sa-i motiveze pe liberali, in primul rand pe membrii nostri, iar in al doilea rand pe membrii comunitatii in care traim. Ne-am asociat tocmai pornind de la nevoia de a avea o platforma publica, prezenta in interiorul PNL si in spatiul public, care sa dinamizeze viata politica interna a partidului si in acelasi timp sa-i atraga pe cei care impartasesc valorile liberale si care ar putea sa reprezinte pe de o parte o sursa de idei, iar pe de alta parte una de oameni pentru proiectele politice liberale.