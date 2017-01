Porcsalmi Balint, ales preşedinte executiv al UDMR

Consiliul Reprezentantilor Unionali (CRU) al UDMR, reunit sambata la Targu Mures, l-a ales cu unanimitate de voturi pe Porcsalmi Balint in functia de presedinte executiv al Uniunii, informeaza Agerpres.





In urma propunerii formulate in fata CRU de catre liderul UDMR, Kelemen Hunor, Porcsalmi Balint a fost votat de 133 de membri, nefiind niciun vot impotriva sa.





Porcsalmi Balint este absolvent al Facultatii de Stiinte Politice din cadrul UBB Cluj-Napoca, a fost director de cabinet al fostului ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Nagy Zsolt, in 2007 a fost numit secretar de stat in cadrul aceluiasi minister si a ocupat o vreme functia de vicepresedinte executiv al UDMR.





Alegerea lui Porcsalmi Balint in aceasta functie are loc pe fondul demisiei fostului presedinte executiv Kovacs Peter.

"Porcsalmi Balint este un adevarat profesionist, are multa experienta si am incredere deplina in el", a declarat joi Kelemen Hunor.

El a adaugat ca se asteapta ca Porcsalmi sa asigure implementarea deplina a procesului de reinnoire si reconfigurare a UDMR, sa intareasca si mai mult legatura dintre Uniune si comunitatea maghiara din Romania si "sa reprezinte cu mult curaj interesele oamenilor la nivelul conducerii executive a unei organizatii inovative si eficace".

"Porcsalmi Balint activeaza de 17 ani in Uniune, iar in acest timp a avut diferite atributii, a facut tot ce se poate face intr-o organizatie politica, incepand cu lipirea afiselor si pana la activitatea in sfera guvernamentala. A lucrat alaturi de noi, nu numai in perioada campaniilor electorale sau cand UDMR s-a aflat la guvernare, dar si in diferitele etape ale dezvoltarii Uniunii. Porcsalmi cunoaste organizatia, iar cei din organizatie il cunosc pe el", a argumentat Kelemen Hunor.

Presedintele UDMR a mai subliniat ca Porcsalmi este 'un perfectionist care si-a indeplinit intotdeauna sarcinile cu sarguinta si modestie'.