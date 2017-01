Klaus Iohannis, mesaj la aniversarea a 500 de ani de la reforma lui Martin Luther: Din pacate, astazi, libertatile si drepturile universale ale omului au ajuns sa fie considerate de unii drept o desueta corectitudine politica

Mesajul sefului statului a fost prezentat de Sergiu Nistor, consilier prezidential la Departamentul Cultura, Culte si Centenar."La implinirea a 500 de ani de la initierea Reformei de catre Martin Luther, adresez calde felicitari conducerii si enoriasilor Bisericii Evanghelice C.A., organizatoarea acestei manifestari. Biserica Evanghelica C.A. a fost din momentul Reformei, timp de secole, institutia identitara a sasilor. Astazi ea reprezinta o punte de spiritualitate intre enoriasii ramasi in Romania si cei care au emigrat, ramanand insa puternic atasati de locurile natale si valorile credintei lor.Toate cultele din Romania ce se revendica din Reforma merita o sincera apreciere pentru felul in care isi indeplinesc misiunea si transmit un salut calduros reprezentantilor si credinciosilor lor.Jubileul Reformei isi gaseste in Romania un loc si un cadru evocator potrivit. Transilvania si Sibiul pot arata cum, in cautarea lui Dumnezeu, a fericirii si mantuirii, oamenii pot urma, pasnic, cai diferite. La Muzeul Brukenthal din Sibiu se gaseste originalul Edictului de la Turda. Intr-o Europa a sangelui varsat in numele credintei, chiar daca ignora ortodoxia romanilor din Transilvania, Edictul consacra pentru prima data principiul tolerantei religioase, lansand o noua perspectiva, umanista, asupra rolului religiei in societate.Din pacate, astazi, libertatile si drepturile universale ale omului, toleranta si respectul diversitatii sociale au ajuns sa fie considerate de unii drept o desueta corectitudine politica, drept o cauza a dezangajarii dintre clasa politica si cetateni. Edictul de la Turda, ca si istoria si personalitatile Bisericii Evanghelice C.A. demonstreaza ca dimpotriva, pentru a-si implini misiunea si destinul, elitele politice, culturale ori religioase trebuie sa se pozitioneze in fruntea comunitatii si, daca este cazul, chiar inaintea vremurilor. Elitele au rolul de a inspira popoarele, de a lucra pentru fructificarea sociala a libertatii si demnitatii persoanei, pentru o societate marcata de responsabilitate si innobilata prin toleranta.Prin impunerea limbii materne in slujire, dar si prin raspandirea cartii si a tipariturilor, Reforma a determinat o schimbare profunda a societatii europene. In spatiul transilvan, aceste procese s-au regasit in comunitatile reformate, ale sasilor si maghiarilor, dar si-au facut simtita prezenta si in cele ale romanilor ortodocsi. Ele au incurajat schimburile si comunicarea cu Moldova si Tara Romaneasca.Astazi, cand ne pregatim de jubileul Marii Uniri, vad si salut in celebrarea Reformei in Romania recunoasterea progreselor aduse de ea societatii, in special prin aparitia si dezvoltarea dialogului interetnic, interconfesional si intercultural. Reforma din Transilvania ne transmite, peste secole, o valoroasa mostenire ai carei beneficiari si responsabili suntem cu totii."