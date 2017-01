Mircea Dusa, fost ministru al Apararii, a fost numit secretar de stat in MApN

Primul-ministru Sorin Grindeanu a semnat, vineri, decizia prin care Mircea Dusa a fost numit secretar de stat in Ministerul Apararii, Dusa fiind noul sef al Departamentului pentru politica de aparare si planificare, scrie News.ro.



Mircea Dusa a fost deputat in perioada 2008-2012, iar in august 2012 a fost numit ministru de Interne. In decembrie 2012, a fost desemnat ca ministru al Apararii Nationale in guvernul Ponta.

Tot vineri, in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii a fost numit Cristian Grasu. Acesta este medic specializat in medicina de urgenta fiind presedintele Societatii de Salvare.