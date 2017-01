Dragnea: Sistemul care guverneaza tara nu e un sistem legitim/ Scrisoarea lui Iohannis pentru Grindeanu, un gest politic; nu se pune in pericol siguranta nationala

"Nici eu, nici primul ministru nu uitam tara in care traim si sistemul care o guverneaza. Nu un sistem legitim, ca sa stim exact ce vorbim si eu nu vreau ca¬ eu l-am sfatuit pe primul ministru sa respecte procedurile ad literam. Atata timp cat scrie in procedura, scrie in lege ca este nevoie si de acest aviz, trebuie luat. Pozitiv sau negativ, favorabil sau nefavorabil", a declarat Liviu Dragnea intrebat fiind de ce Guvernul nu a adoptat proiectul de buget in absenta avizului CSAT in conditiile in care avizul este unul consultativ si in anii trecuti el a fost dat dupa adoptarea de catre Executiv a proiectului de buget, transmite News.ro.Premierul Sorin Grindeanu a declarat, vineri, ca a discutat in cursul dupa-amiezii cu presedintele Klaus Iohannis in legatura cu avizarea de catre CSAT a proiectului de buget pe anul 2017, insa adoptarea bugetului de catre Guvern se va putea face doar marti. Grindeanu a spus ca si-ar fi dorit ca bugetul sa aiba un parcurs similar celui de anul trecut cand avizul CSAT a fost dat la o zi dupa ce Executivul a adoptat proiectul de buget si l-a trimis la Parlament.In ceea ce priveste scrisoarea pe care presedintele Klaus Iohannis i-a trimis-o premierului Sorin Grindeanu pe tema reducerii bugetelor pentru securitate nationala a reprezentat "un gest politic", Dragnea dand asigurari ca nu se pune in pericol nicio actiune care are ca obiectiv apararea securitatii si sigurantei nationale.Intrebat daca este de acord cu opinia presedintelui Iohannis care a afirmat ca reducerea bugetelor pentru Aparare inseamna un atentat la siguranta romanilor, presedintele PSD a raspuns negativ."Nu. Eu cred ca domnul presedinte Iohannis nu a avut informatiile corecte pentru ca refuz sa cred ca a avut informatiile corecte si poate sa faca asemenea afirmatii. Nu este un Guvern iresponsabil. In ceea ce priveste bugetul Apararii, Romania nu a avut pana acum 2% din PIB pentru Aparare. In ceea ce priveste referirile la Serviciile secrete, ministrul de Finante a discutat cu conducerea acestor institutii, a discutat in detaliu, in amanunt, nu se pune in pericol nicio actiune operativa, nicio actiune care are ca obiectiv apararea securitatii si sigurantei nationale", a afirmat Dragnea.