Dragnea, despre cele doua Ordonante pe justitie: "Am spus eu ca sunt negative? Nu. Doar ca Guvernul trebuie sa ia o decizie/ S-a spus ca sunt facute pentru mine - nu ma imbat cu apa rece"

"Am fost putin plecat atunci, eu astept de la guvern cand au de gand sa faca ceva sa fie hotarati si rigurosi. Astept si eu sa vad ce decizie iau. S-a spus ca sunt facute pentru mine - pe mine nu ma intereseaza, mie mi se pot face dosare unul dupa altul. Eu nu ma imbat cu apa rece ca vor face ei nu stiu ce ce ordonante sa ma scape pe mine, pentru ca miza este foarte mare. Astept cu foarte mare interes sa vad ce pozitie are guvernul, una pe care sa o intelegem toti" a spus Dragnea, intrebat despre aceste ordonante, dupa ce joi a declarat ca nu a stiut ca guvernul vrea sa le dea cand s-a a aflat in SUA.Intrebat daca isi mai asuma intreaga responsabilitate pentru Guvern, Dragnea a afirma: "Am spus eu ca sunt negative? Nu. Doar ca trebuie sa ia o decizie. Foarte important, mai important decat sa nu iei nici o decizie e sa iei o decizie.""Astept cu foarte mare interes si curiozitate sa vad guvurneul ca are o pozitie pe care sa o intelegem cu totii", a mai spus Dragnea.Intrebat daca, on privinta ordonantelor, ia in calcul angajarea raspunderii, Dragnea a raspuns: "Eu nu sunt la Guvern. Nu, vorbesc foarte serios. In subiectul asta trebuie sa vorbiti cu Guvernul. Cu premierul si cu ministrul Justitiei. Si eu m-am uitat cu foarte multa curiozitate, dupa ce m-am intors din America, n-am inteles foarte mult, exact ce vor sa faca, astept si eu sa vad totuti o linie clara. Nici nu am vorbit cu ei si nici nu vreau sa vorbesc cu ei acest lucru."