DOCUMENT Ce amendamente va depune PNL la legea bugetului in privinta penitenciarelor: dublarea alocatiei de hrana, investitii pentru spatii noi de detentie si sisteme electronice de supraveghere

Cele patru amendamente formulate deja de PNL*



Se propune suplimentarea sumelor prevazute la Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justitiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 60.000 mii lei in vederea finantarii a 500 de posturi din schema de personal a serviciilor de probatiune .

. Se propune suplimentarea sumelor prevazute la Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justitiei/ Capitolul 5000/Grupa 20/ TITLUL II BUNURI SI SERVICII cu suma de 36.000 mii lei in vederea dublarii alocatiei de hrana pentru detinutii din sistemul penitenciar.

Se propune suplimentarea sumelor prevazute la Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justitiei/ Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 01 Constructii cu suma de 30.000 mii lei in vederea realizarii de investitii noi pentru construirea de noi spatii pentru detentie sau modernizarea unor spatii cu destinatia de penitenciar.

Se propune suplimentarea sumelor prevazute la Anexa nr. 3 /17 /01 Ministerul Justitiei/ Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 30 Alte active fixe cu suma de 20.000 mii lei in vederea implementarii sistemelor electronice de supraveghere a detinutilor pentru 1.000 de persoane.

*cifrele se pot modifica avand in vedere ca ultima varianta a proiectului de buget a fost publicat abia vineri dupa-amiaza:"Vom urmari dublarea banilor alocati pentru norma de hrana, alocarea de fonduri pentru bratarile electronice ale detinutilor, investitii in penitenciare si pentru suplimentarea personalului de probatiune cu 500 de locuri. In momentul de fata sunt doar 360 de persoane in randul personalului de probatiune si necesarul de personal este de 500, inclusiv cele 180 de locuri pe care le au in vedere a le suplimenta, insa nu sunt bugetate", a spus Turcan joi.Liderul PNL sustine ca reprezentantii PSD, desi vorbesc despre situatia din penitenciare, "nu au facut niciun demers pentru a suplimenta banii alocati imbunatatirii conditiilor de detentie".