Doina Pana (PSD): Ordonanta privind gratierea nu rezolva suprapopularea din inchisori; vom veni cu un pachet de legi

"Vreau sa mentionez ca aceasta ordonanta privind gratierea inseamna numai o parte din pachet, pentru ca s-a facut un calcul, e adevarat, sumar: mai mult de 3.000 nu se vor incadra aici, si atunci oricum nu se rezolva suprapopularea si conditiile mizere in care traiesc in inchisori. Dar, in momentul in care vii cu ceva legislativ care este in vigoare, cu un proiect stabilit cu un calendar strans, in care sa extinzi inchisorile existente la ora actuala, in momentul in care vii cu masuri alternative - de exemplu, purtarea de bratara sau cum era inainte de 1989, cu condamnari la locul de munca - inca nu stim exact, va fi o consultare publica, si in urma acesteia vom veni cu intreg pachetul - scapam. Daca nu, pana in vara sigur vine (decizia pilot a CEDO - n.r.), si asta inseamna opt euro per detinut pe zi", a spus Pana.Intrebata de ce nu s-a iesit cu pachetul complet de masuri, fostul ministru a raspuns ca Guvernul a fost ocupat cu stabilirea bugetului de stat pentru anul in curs."Dar o sa se vina! Va rog sa va ganditi asa: de circa doua saptamani se munceste pe rupte la buget, pentru ca este prioritate, este o prioritate nationala bugetul. In paralel, s-a iesit cu toate aceste ordonante. Sa stiti ca toate acestea presupun foarte, foarte multa munca. O sa se iasa. Nici CEDO nu vine maine. Cam pana in vara", a mai declarat vicepresedintele PSD.