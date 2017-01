Camera Deputatilor, despre deplasarea lui Liviu Dragnea in SUA: "Nu au fost efectuate niciun fel de cheltuieli din bugetul Camerei Deputatilor"

Raspunsul Camerei Deputatilor:"Ca urmare a solicitarii dumneavoastra referitoare la costurile participarii presedintelui Camerei Deputatilor, domnul Liviu Dragnea, la ceremonia de investitura a presedintelui SUA, domnul Donald J. Trump, precizam ca din bugetul Camerei Deputatilor nu au fost efectuate niciun fel de cheltuieli.Mentionam ca in baza adresei transmisa pe 17 ianuarie, a doua zi dupa sedinta Biroului permanent in care a fost discutat memorandumul la care va referiti, de trezorierul PSD, domnul Mircea Draghici, catre Secretariatul general al Camerei Deputatilor, conform careia toate cheltuielile vor fi achitate de PSD, s-a procedat la dezangajarea sumelor prevazute de aceasta deplasare."Deputatul PNL Catalin Predoiu, vicepresedintele Camerei Deputatilor, a declarat vineri ca a cerut in cadrul sedintei Biroului permanent sa sa se clarifice daca Liviu Dragnea a fost la ceremonia de investire a lui Donald Trump in calitate de reprezentant al Camerei Deputatilor si cine a suportat cheltuielile deplasarii."S-a stabilit ca aceasta discutie sa aiba loc la viitorul Birou Permanent al Camerei Deputatilor, cand vom primi si raspunsurile din partea presedintelui Camerei si a staff-ului Camerei Deputatilor. Asteptam cu interes aceste explicatii pentru ca este interesata si opinia publica, nu numai PNL, ca lucrurile sa fie transparente si ca ceea ce s-a promis de catre presedintele Camerei, domnul Dragnea, respectiv o activitate profesionista si transparenta a Camerei Deputatilor, sa devina o realitate", a spus Predoiu.Memorandumul intern aprobat saptamana trecuta de Biroul permanent al Camerei Deputatilor privind deplasarea presedintelui acestui for, Liviu Dragnea, la ceremonia de investire a lui Donald Trump prevedea si plata cheltuielilor aferente vizitei, precum transportul international, cazarea, diurna si "cadourile simbolice", fara a indica insa sume, acestea find stabilite ulerior. Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a declarat marti ca partidul este cel care plateste toata deplasarea.In memorandumul aprobat in cadrul(conducerii) Camerei Deputatilor de luni se precieaza ca "actiunea are caracter parlamentar" si se invoca "interactiunea politica constanta si de substanta ce caracterizeaza cooperarea bilaterala romano-americana" pentru a se aproba "sa se suporte din bugetul Camerei Deputatilor" cheltuielile aferente, care vor fi decontate "la intoarcerea in tara, in baza documentelor justificative".Desi si Liviu Dragnea a declarat luni ca aceasta deplasare va fi platita de Camera Deputatilor, marti, trezorierul PSD Mircea Draghici a declarat pentru Hotnews.ro ca partidul va achita toate cheltuielile. Draghici a declarat pentru HotNews ca partidul va plati pentru "deplasare, cazare si masara". Intrebat daca invitatia a implicat vreo donatie catre organizator, trezorierul PSD a spus ca "nu, nici vorba".