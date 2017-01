Conducerea Parlamentului se va reuni vineri seara, in jurul orei 19.00, pentru legea bugetului si scrisoarea presedintelui privind referendumul

"Birouri Permanente Reunite vor fi astazi, noi estimam in jurul orei 19.00. Sedinta de Guvern pe buget dureaza in jur de cinci ore", a afirmat secretarul Camerei, Marcel Ciolacu (PSD), citat de News.ro.Procedural, birourile permanente trebuie sa distribuie la comisii proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale pe 2017 si sa dea termen pentru depunerea amendamentelor. Cel mai probabil discutia in comisii va incepe luni, pana atunci centralizandu-se amendamentele. Comisiile de buget din cele doua camere vor da un raport si apoi bugetul va intra la vot final in plenul reunit. Este foarte posibil ca acesta sa aiba loc vinerea viitoare.In ceea ce priveste scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis, aceasta va ajunge in dezbaterea comisiilor juridice, cele care vor redacta un punct de vedere. Parlamentul trebuie sa dea un aviz consultativ in termen de 20 de zile de la solicitarea presedintelui.