Predoiu (PNL): PSD isi bate joc de mandatul primit de la popor si se concentreaza doar pe mandatul primit de la corupti

Deputatul PNL Catalin Predoiu, vicepresedintele Camerei Deputatilor, afirma ca Liviu Dragnea "joaca alba neagra crezand ca prosteste lumea" in privinta intentiei angajarii raspunderii de catre Guvern pentru "pachetul de legi anti-anticoruptiei" si ca PSD "a luat un dublu mandat la alegeri, unul public de la popor, ca sa creasca salariile si pensiile si unul nepublic de la corupti, sa faca amnistie si gratiere".Ce scrie Predoiu vineri pe Facebook:"Iordache vrea ca Guvernul sa isi asume raspunderea in fata Parlamentului. Nu stim ce vrea Grindeanu, dar oricum nu conteaza ce vrea el. Dragnea spune ca nu stie exact ce vrea Guvernul, adica joaca ”alba neagra” crezand ca prosteste lumea. Celor care se mai intreaba inca daca PSD Dragnea va promova pachetul de legi anti-anticoruptie si anti-integritate le spun sa nu aiba indoieli, PSD are probabil mari obligatii fata de cei care au sponsorizat campania electorala. PSD a luat un dublu mandat la alegeri, unul public de la popor, ca sa creasca salariile si pensiile si unul nepublic de la corupti, sa faca amnistie si gratiere. Deocamdata PSD isi bate joc de mandatul primit de la popor si se concentreaza doar pe mandatul primit de la corupti. Deci, Guvernul PSD isi va asuma raspunderea in fata unui Parlament controlat de PSD, adica PSD isi va asuma raspunderea fata de sine insusi. Dar cu poporul cum ramane? Cine isi asuma raspunderea fata de popor pentru aceasta scamatorie politico – legislativa? Stiu, PSD va spune ca si Codurile au fost trecute prin asumarea raspunderii. Ceea ce nu spune PSD este ca au fost asumate dupa ce au fost dezbatute in Parlament 9 luni de zile, in doua comisii speciale, intre care comisia pentru coduri penale a fost condusa de PSD prin fostul premier Ponta. Concluzia e ca intre PSD Nastase si PSD Dragnea Iordache exista o singura diferenta, astia doi au citit mai putine carti decat Nastase, in rest, vorba Monicai Lovinescu, tot o apa si un pamant, adica noroi."