Liviu Dragnea: Nu stiam proiectul ordonantei gratierii/ N-am inteles exact ce vor sa faca, astept si eu sa vad totusi o linie clara. Eu nu sunt la Guvern

Intrebat daca, on privinta ordonantelor, ia in calcul angajarea raspunderii, Dragnea a raspuns: "Eu nu sunt la Guvern. Nu, vorbesc foarte serios. In subiectul asta trebuie sa vorbiti cu Guvernul. Cu premierul si cu ministrul Justitiei. Si eu m-am uitat cu foarte multa curiozitate, dupa ce m-am intors din America, n-am inteles foarte mult, exact ce vor sa faca, astept si eu sa vad totuti o linie clara. Nici nu am vorbit cu ei si nici nu vreau sa vorbesc cu ei acest lucru."