PNL incepe procedura de revocare a lui Victor Ciorbea din functia de Avocat al Poporului/ Motiunea de cenzura, depusa "in secunda doi" in care Guvernul emite ordonantele

"Am decis sa incepem demersurile de revocare din functie a Avocatului poporului. Domnul Victor Ciorbea nu respecta legea care sta la baza institutiei Avocatului poporului. Domnul Victor Ciorbea a politizat aceasta institutie si s-a comportat ca un vasal al PSD, ca un executant umil al intereselor PSD. Vom solicita inceperea procedurilor de revocare si sa ajunga in functia de Avocat al poporului o persoana profesionista, de probitate morala, o persoana care sa respecte in primul rand oamenii", a declarat Turcan, citat de News.ro."Va mentionez lipsa de reactie pe ordonanta privind migratia primarilor, va mentionez reactia exagerata dupa cativa ani de sanctionare a unei norme care interzice condamnatilor sa faca parte din Guvern. Si, de asemenea, modul public in care Victor Ciorbea raspunde solicitarilor si asteptarilor PSD, in dispret fata de cetatenii pe care ar trebui sa-i reprezinte in fata institutiilor statului", a explicat Turcan.Presedintele interimar al PNL a anuntat ca liberalii vor depune o solicitare la Birourile Permanente Reunite pentru ca revocarea lui Victor Ciorbea sa fie inclusa pe ordinea de zi a primei sedinte de plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.In ceea ce priveste motiunea de cenzura, aceasta ar urma sa fie depusa dupa ce Guvernul adopta cele doua ordonante privind gratierea si modificarea legislatiei penale."Azi PNL a decis depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului pe cele doua ordonante privind gratierea si modificarea Codului Penal. Vom face lucrul acesta in secunda doi in care Guvernul va emite aceste ordonante", a spus Turcan, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.Ea a precizat ca decizia PNL are ca argument faptul ca cele doua ordonante nu fac parte din programul de guvernare cu care PSD si guvernul a fost investit."In perioada campaniei electorale nu s-a vorbit nicio secunda despre gratiere si modificarea Codului Penal. In audierile ministrilor, in prezentarea programului de guvernare nu s-a discutat despre gratiere si modificarea Codului Penal. Acestea sunt doua demersuri orientate spre satisfacerea demersurilor unui grup clientelar din PSD si pentru albirea presedintelui PSD, Liviu Dragnea", a adaugat liderul liberal.Raluca Turcan a afirmat ca rostul motiunii de cenzura este de a atrage atentia opiniei publice ca actualul guvern "derapeaza de la programul de guvernare asumat".PNL va propune si o comisie parlamentara privind situatia din penitenciare si va depune, la dezbaterea pe buget, amendamente pentru imbunatatirea conditiilor de detentie."Vom urmari dublarea banilor alocati pentru norma de hrana, alocarea de fonduri pentru bratarile electronice ale detinutilor, investitii in penitenciare si pentru suplimentarea personalului de probatiune cu 500 de locuri. In momentul de fata sunt doar 360 de persoane in randul personalului de probatiune si necesarul de personal este de 500, inclusiv cele 180 de locuri pe care le au in vedere a le suplimenta, insa nu sunt bugetate", a spus Turcan.Liderul PNL sustine ca reprezentantii PSD, desi vorbesc despre situatia din penitenciare, "nu au facut niciun demers pentru a suplimenta banii alocati imbunatatirii conditiilor de detentie".