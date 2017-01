Tariceanu: Audierile din comisia SRI, doar un prim pas dintr-un lung sir de actiuni parlamentare

"Nu mai merge cu tactica batistei pe tambal! Romanii vor adevarul si vor sa vada un control democratic al institutiilor de forta. Audierile din Comisia SRI reprezinta doar primul pas intr-un sir lung de actiuni ale Parlamentului. Trebuie recuperati anii in care Parlamentul a fost timorat si nu si-a facut suficient datoria", sustine presedintele Senatului in mesajul postat.Doua rapoarte privind situatia fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea si a generalului de brigada Elena Istode au fost discutate miercuri in cadrul audierilor in Comisia parlamentara de control privind activitatea SRI, la care a participat si directorul Serviciului, a declarat presedintele Comisiei, Adrian Tutuianu.

Directorul Serviciului Roman de Informatii a declarat miercuri seara, dupa iesirea de la audierile din comisia de control parlamentar, ca institutia pe care o conduce nu are agenti acoperiti in politica si justitie, ca nu se implica in jocurile de putere si ca nu organizeaza miscari de strada sau proteste. Seful Comisiei a declarat ca seful SRI a confirmat ca si generalul de brigada Elena Istode a fost in vacante impreuna cu familia politicianului PSD Cristian Rizea, la Nisa si Monaco. Tutuianu, a spus miercuri ca Sebastian Ghita a participat la evenimente ale Serviciului Roman de Informatii in ultimii patru ani ca membru al acestei comisii, iar in perioada 2010-2012 a fost considerat de SRI o persoana cu "informatii de interes" pentru securitatea nationala. George Maior (seful SRI la acel moment) a fost impreuna cu Sebastian Ghita si Florian Coldea in vacanta din Toscana (Italia), a declarat miercuri Adrian Tutuianu