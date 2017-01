​ANALIZA Sudul a preluat puterea. Guvernul si PSD, controlate de gruparea baronilor din Teleorman, Olt, Giurgiu si Ialomita. Ardealul si Moldova, excluse de la masa deciziilor

In interiorul PSD au aparut deja nemultumiri vizavi de faptul ca sudul tarii a primit aproape exclusiv posturi in cabinetul lui Sorin Grindeanu, iar liderii filialelor din Sud sunt la ora actuala formeaza nucleul dur in jurul lui Liviu Dragnea, au declarat surse din PSD pentru HotNews.ro. Nemultumirile sunt insa mai degraba sporadice, fiind departe de a constitui masa critica in partid.Paul Stanescu (Olt, fost sef de CJ si in prezent senator) si Niculae Badalau (Giurgiu, totodata presedinte executiv al PSD si in prezent vicepresedinte al Senatului) au fost primii lideri PSD care au demisionat de la sefia organizatiilor judetene in semn de solidaritate cu Dragnea in mai 2015, dupa ce Dragnea s-a retras din functia de presedinte executiv PSD ca urmare a condamnarii in prima instanta in dosarul Referendumul (fusese condamnat la un an cu suspendare). Tot Stanescu a fost cel care, la sfarsitul anului trecut, l-a atacat pe Victor Ponta ca a sabotat partidul prin sustinerea PRU in campanie. Cei doi s-au remarcat si prin faptul ca l-au sustinut pe Dragnea si la sefia partidului si ca premier.Alti lideri influenti ai unor organizatii din Sud sunt Marian Neacsu (Ialomita, secretar general al PSD) si Adrian Tutuianu (propulsat presedinte al Comisiei de control al SRI, in contextul in care Dragnea insista asupra temei ofiterilor acoperiti si implicarii SRI in justitie, politica, administratie).Se remarca astfel cum zona Ardealului si Moldovei nu au fost luate in calcul aproape deloc de catre liderul PSD.Surse din partid au precizat pentru HotNews.ro ca aceasta exclusivitate pe care partea de sud a tarii o are in interiorul partidului a provocat dezamagire in randul celorlalte organizatii cu rezultate bune in alegeri si o nemultumire latenta fata de modul in care Dragnea conduce partidul., vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Gestioneaza cele mai mari bugete din tot guvernul, avand o influenta uriasa asupra primarilor si sefilor de consilii judetene, carora le imparte practic bugetele. E mana dreapta a lui Dragnea, omul cel mai loial si fidel din intreg partidul. A fost propunerea initiala de premier, refuzata de Iohannis. Au existat si voci din partid care s-au opus nominalizarii ei, singurul care a avut curaj sa iasa public fiind Mihai Chirica, primarul din Iasi., ministrul Afacerilor Interne. Este din Teleorman, o protejata a lui Liviu Dragnea, cu care a lucrat pe Consiliul Judetean. Este foarte fidela lui Dragnea si nu rateaza nici o ocazie publica sa-i multumeasca acestuia pentru tot ce a invatat-o.. Ministrul Justitiei este considerat un fidel al lui Paul Stanescu, liderul PSD Olt. Iordache este originar din Caracal si vine din organizatia Olt., ministrul Energiei. El e apropiat atat de Daniel Chitoiu (lider informal in ALDE), cat si de Niculae Badalau, seful PSD Giurgiu si secretar general al partidului., ministrul Transporturilor. Este apropiat al lui Niculae Badalau, seful PSD Giurgiu. Cuc a fost ales deputat PSD de Giurgiu in alegerile parlamentare din 11 decembrie. Cuc este directorul Zonei Libere Giurgiu si fusese anterior director consilier judetean si purtator de cuvant al PSD Giurgiu., Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat. Este originar din Slatina si provine tot din filiala Olt condusa de Stanescu., Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social: Este un fidel al lui Dragnea, care l-a ajutat in 2015 sa castige sefia tineretului Social-Democrat intr-o batalie marcata de scandalul plecarii lui Mihai Sturzu, apropiat al lui Victor Ponta, cel care i-a cerut demisia lui Dragnea inainte de a pleca din partid.(Ministrul delegat pentru Afaceri Europene): Apropiata de Liviu Dragnea, l-a ajutat cu organizarea vizitelor din campania electorala in Austria si Suedia.(Romanii de pretutindeni): Propulsata de Dragnea, dupa ce aceasta, in calitate de ambasador in Israel, i-a facilitat lui Dragnea vizite in Israel si contacte cu diversi consultanti politici(Ministrul delegat pentru Fonduri Europene) este venita pe filiera Dambovita. Tatal sau a fost vicepresedinte al Cj Dambovita.(Ape si Paduri): Buzau, sprijinita de liderul filialei Marcel Ciolacu (deputat, secretar al Camerei Deputatilor)., secretarul general al Guvernului: Un apropiat al lui Dragnea, cu care a lucrat la Ministerul Dezvoltarii.Romania Libera semnala faptul ca Emil Florin Albota, din filiala Olt condusa de Stanescu, a fost numit inspector gene-ral, cu rang de secretar de stat, in cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, iar la Agricultura a redevenit secretar de stat un alt apropiat al lui Stanescu, Paul Botanoiu.De asemenea, din Ialomita provine secretarul de stat la Agricultura Danut Alexandru Potor, presedinte al Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala din Romania (FNGAL), potrivit RomaniaLibera.ro. Paul Stanescu si-a plantat un om apropiat si la Ministerul Justitiei: Sofia Mariana Mot a fost numita secretar de stat. In prezent judecator la Curtea de Apel Craiova, Mariana Mot este cunoscuta drept o apropiata a baonului de Olt, Paul Stanescu iar presa a scris despre ea ca a fost "moasa" (adica nasa pana la botez) lui "Judecator", unul din cei opt copii ai interlopului Bercea Mondial. Fiul judecatoarei Marian Mot este fostul deputat PSD Emil Mot, intre timp ales primar de Slatina.Tot din Olt, de la Paul Stanescu, vine si Catalin Rotea (33 ani), secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Rotea a fost candidat PSD la functia de primar al Bals si seful PSD Bals. Traseul sau profesional este legat in mare parte de cel al fostului senator si ministru al finantelor, Darius Valcov. Mai exact, Catalin Rotea a fost seful de cabinet al fostului senator Valcov. Ulterior, a ajuns sa fie martor denuntator intr-unul dintre cele doua dosare de coruptie in care este implicat Darius Valcov. Acesta ar fi pretins unui om de afaceri, prin intermediul lui Catalin Rotea, 10% din valoarea unui contract cu SC Compania de Apa Olt SA.