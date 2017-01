Tariceanu anunta ca le va propune lui Dragnea si Grindeanu ca Romania sa transmita Comsiei Europene ca “nu mai dorim sa cooperam in cadrul mecanismului de verificare (MCV)”

Actualizat

"O sa deschid o discutie si cu presedintele Camerei Deputatilor pe acest subiect, si cu premierul Grindeanu, si o sa-l invitam si pe ministrul de Externe, sa facem o consultare la care eu va spun de pe acum ca le voi propune ca Romania sa transmite un punct de vedere clar Comisiei ca nu mai dorim sa cooperam in cadrul mecanismului de verificare, care nu este unul de cooperare, este unul de verificare si care practic stabileste un tratament discriminatoriu pentru Romania. Daca un astfel de mecanism de verificare a institutiilor puterii judecatoresti se va hotara pentru toate tarile europene, atunci n-o sa facem nota discordanta. Insa daca acest mecanism este destinat sa continue numai in ceea ce priveste Romania - nu discut de Bulgaria, ca nu e treaba mea - atunci eu propun ca in cadrul Comisiei Europene sa se ia nota de acest punct de vedere, pentru ca asa cum spuneam si inainte nu facem decat sa aplicam un tratament discriminatoriu, sa avem niste tinte in miscare si din considerente politice pe care le stim...Va pot da exemple concrete: anul acesta vor fi alegeri in Germania, in Franta; nu vor sa deranjeze climatul politic din acele tari.", a declarat presedintele Senatului, intr-o coferinta de presa sustinuta miercuri in Parlament.Tariceanu si-a inceput declaratia pe subiectul MCV citind o parte din concluziile raportului care l-au "bucurat"."Concluziile, la un moment dat, m-au bucurat si am sa va redau primul paragraf din concluzii. Rapoartele MCV din 2014 - deci din perioada guvernarii Ponta - 2015 si 2016 au evidentiat o tendinta si un bilant pozitiv care indica progrese importante si un caracter ireversibil tot mai pronuntat al reformelor puse in aplicare in cadrul MCV. Si continua cu aceasta apreciere.", a spus Tariceanu, la inceputul declaratiei privind raportul MCV.Presedintele Senatului si-a continuat alocutiunea spunand ca "in mod normal" concluzia finala a raportului ar fi trebuit sa fie o recomandare de ridicare a mecanismului. El a opinat ca MCV este "o poveste fara sfarsit" si ca ultimul raportul contine "aberatii"."In mod normal, concluzia finala, simpla si concisa sa fie ca se recomanda ridicarea MCV. Evident, nu. Asa cum am spus si in trecut aici este o poveste fara sfarsit. Tintele sunt in miscare. Avem progrese ireversibile, dar mai trebuie ceva facut. Tot timpul se mai gaseste ceva de facut. Trebuie sa imbunatatim un aspect sau sa modificam altul. Sunt aberatii in raport. M-am uitat putin la chestiunea care priveste Parlamentul si am sa va citesc si din acest pasaj. (...) O sa va citez din memorie. Se recomanda parlamentului sa isi motiveze deciziile. Nu stiu cum sa facem. Sa invit fiecare senator sa isi motiveze votul? Nicaieri, in nicio tara Parlamentul nu motiveaza deciziile. E un vot, votul poate sa fie deschis sau secret. Nu se motiveaza aceste decizii. Nu facem noi in Romania reguli altfel decat sunt in alta parte. Nu functioneaza imunitatea in Romania altfel decat functioneaza in alta parte. Imunitatea in Romania nu este nici mai cuprinzatoare, nici mai putin cuprinzatoare decat in alte parti. Acest gen de recomandari mi se par total neavenite", a mai declarat Tariceanu.