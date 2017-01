Seful SRI Eduard Hellvig a ajuns la audierile din parlament, cu mai multe documente clasificate

El a declarat ca se va discuta si despre buge, urmand sa faca precizari legate de nevoile SRI, exprimandu-si speranta ca SRI va avea suficiente fonduri care sa ii permita sa detina infrastructura necesara pentru a nu distruge capacitatile de lucru si parteneriatele "extrem de importante"."Sunt discutii in acest moment legat de bugetul institutiei. Voi face precizari si in cadrul Comisiei cu privire la bugetul SRI. Stiu ca exista o perceptie publica, ne confruntam cu o realitate pe care nu trebuie sa o ignoram. Vom explica tuturor decidentilor de ce este nevoie de un buget pentru SRI si, in functie de argumentele noastre, in functie de resursa bugetara existenta in statul roman, vom avea un buget in care sper, in primul rand, sa avem infrastructura necesara pentru a nu ne distruge capacitatile de lucru si parteneriatele extem de importante cu cei din clubul de la Berna", a afirmat Hellving, inainte de audiere.Se actualizeaza