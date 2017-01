Traian Basescu acuza magistratii pentru moartea lui Dan Adamescu: Voi chiar nu raspundeti de nimic?

"Voi chiar nu raspundeti de nimic? Moartea lui Adamescu, om condamnat la patru ani de inchisoare, deci nu condamnat la moarte. Datorita starii de sanatate avocatii domnului Adamescu au cerut in mod repetat instantelor, eliberaea conditionata a milionarului. Avea acest drep datorita starii de sanatate. Procurorii DNA au avut in mana toate actele medicale ale omului, acte care demonstrau o situatie critica a sanatatii. Cu toate acestea, au cerut cu inversunare mentinerea starii de incarcerare. Mai mult, starea de sanatate a fost agravata de boli contractate in penitenciar", scrie pe Facebook Traian Basescu.El spune ca si judecatorii, cu actele medicale in mana, "dar obedienti si inspaimantati de presiunea procurorului DNA", au mentinut starea de incarcerare a unui om "slabit de boala pana la epuizare"."Acest om a fost ucis de dispretul pentru viata al procurorilor si judecatorilor fara ca cineva sa-l fi condamnat la moarte, dar l-au ucis ei, procurorii si judecatorii statului de drept", sustine Traian Basescu, referinduase si la zecile/sutele de oameni simpli care mor anual in penitenciare din cauza dispretului pentru viata detinutilor manifestat de provurori si de judecatori."Astept sa fiu acuzat de CSM pentru afectarea independentei justitiei. Sau poate Inspectia CSM va ancheta deciziile judecatorilor in astfel de cazuri ? Nu cred", scrie fostul presedinte.Intr-un Post Scriptum, el isi explica si relatia cu Dan Adamescu, negand ca ar fi avut relatii apropiate cu acesta."Pentru ca "Romania Libera" nu m-a atacat consecvent in cele doua mandate, ba de multe ori m-a sustinut, mafia din presa spune "Adamescu,miliardarul lui Basescu". O mare minciuna. Poate am fost in acelasi timp, in acelasi salon la diverse receptii. Cu domnul Adamescu am discutat insa o singura data la Cotroceni, cand am discutat si cu alte societati de asigurare . Voiam sa aflu care este potentialul societatilor romanesti de a face asigurari private de sanatate. Recunosc, nu m-a convins ca asigurarile private de sanatate pot fi facute numai de asiguratori romani, atata timp cat aveau uriase intarzieri la palata asigurarilor auto CASCO si RCA", argumenteaza Traian Basescu.

Omul de afaceri Dan Adamescu a murit la varsta de 68 de ani. Catalin Breazu, avocatul lui Dan Adamescu, a declarat marti, pentru News.ro, ca trupul neinsufletit al omului de afaceri va fi dus la Institutul National de Medicina Legala pentru un raport medico-legal, care este obligatoriu intrucat acesta era in detentie, precizand ca cel mai probabil cauza mortii este o septicemie care i-a afectat toate organele si, in final, "inima i-a cedat".Adamescu executa, din 27 mai 2016, pedeapsa de patru ani si patru luni primita in dosarul in care a fost acuzat ca a mituit doi judecatori pentru pronuntarea unor solutii favorabile in dosare de insolventa ale unor firme ale sale. El facuse si o cerere de liberare conditionata, care iii fusese insa respinsa, putand sa mai faca una in luna februarie a acestui an.Dan Adamescu a fost transferat in septembrie 2016 din Penitenciarul Rahova in Penitenciarul Jilava si i s-a stabilit regimul semideschis de executare a pedepsei.Pe 10 septembrie 2016, in baza documentelor medicale depuse de avocati, Adamescu a fost transferat de la Penitenciarul Jilava la Spitalul de Urgenta Floreasca, pentru investigatii in vederea unei operatii la genunchi, pentru montarea unei proteze. Ulterior, in baza recomandarilor unui medic de la Spitalul Floreasca, Dan Adamescu a fost transferat, sub paza, la un spital privat, de atunci nemairevenind in penitenciar.