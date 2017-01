Liviu Dragnea: Cred ca Ministerul Justitiei trebuie sa prezinte cati oameni au murit in inchisorile din Romania - zeci, sute, mii? Azi-noapte a murit un om in penitenciar

"Din pacate Romania, de ani de zile, a primit foarte multe amenzi si foarte multe condamnari pe conditiile din penitenciare. Sunt enorm de multe documente oficiale, care din pacate nu au fost facute publice pana acum sau nu au fost foarte mediatizate, care arata ca Romania este privita foarte rau din acest punct de vedere, respectiv conditiile inumane din penitenciare. Nu vreau sa exploatez un caz grav, dar totusi azi-noapte a murit un om in penitenciar. Din cate imi aduc aminte, acel om nu fusese condamnat la moarte", spus Dragnea."Eu cred ca Ministerul Justitiei in foarte scurt timp trebuie sa arate, sa prezinte cati au murit in inchisorile din Romania. Trebuie sa stim, au murit zeci, au murit sute, au murit mii? Poate au fost oameni condamnati la diverse pedepse, dar n-au fost condamnati la moarte, nu mi se pare corect sa moara in inchisoare", a mai spus liderul PSD, marti seara, la finalul discutiilor avute cu premierul Sorin Grindeanu si mai multi ministri pe tema proiectului de buget pe anul 2017, la sediul PSD din Baneasa.Potrivit lui Dragnea, in cadrul discutiilor, premierul Sorin Grindeanu a cerut majorarea alocatiei de hrana pentru detinuti cu 50%."A fost o discutie serioasa mai devreme aici, primul ministru i-a cerul ministrului Justitiei sa se majoreze alocatia de hrana pentru detinuti cu, daca nu gresesc, 50%", a precizat el.Intrebat de jurnalisti daca proiectul de ordonanta privind gratierea a fost modificat in vreun fel sau va fi prezentat in aceeasi forma, Dragnea a raspuns ca discutiile de la sediul PSD au fost "numai despre buget" si ca despre gratiere trebuie intrebat la Ministerul Justitiei.