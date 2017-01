Raluca Turcan: PPE sprijina apararea legii in fata planurilor PSD-ALDE de gratiere si amnistie

"In intalnirile pe care le-am avut luni si marti la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, dl. Antonio Tajani, cu presedintele PPE, Joseph Daul, cu secretarul general Antonio Lopez Isturiz si cu liderul Grupului Popular din Parlamentul European, Manfred Weber, am auzit un singur mesaj: sprijinim total apararea Legii si a statului de drept in Romania.Toti reprezentantii PPE cu care m-am intalnit sunt la curent cu planurile nedemocratice ale PSD si ALDE care, din pacate pentru Romania, au facut inconjurul Europei. Initiativa PSD-ALDE este considerata fara precedent in randul statelor europene democratice", scrie Turcan in mesajul citat.