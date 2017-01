Ministrul Finantelor a fost criticat dur de Dragnea si Grindeanu pentru forma actuala a proiectului de buget - surse

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost deranjat, la revenirea din SUA, de forma proiectului de buget pe care Ministerul de Finante a publicat-o si a lansat-o in dezbatere. El i-a imputat ministrului de Finante ca in proiectul de buget nu sunt cuprinse anumite masuri promise de PSD, iar alocarile unor ministere nu reflecta programul de guvernare al social-democratilor.Potrivit unor surse din partid, critici identice au venit si din partea premierului Sorin Grindeanu.In cadrul intalnirilor pe care Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu le au cu ministrii, vor fi redistribuite anumite sume in interiorul bugetului, pentru a-l apropia de forma din programul de guvernare al PSD.Potrivit unor surse social-democrate, nu a fost exclusa din discutii nici remanierea lui Viorel Stefan, insa acest lucru nu se va intampla in acest moment, avand in vedere ca Executivul abia a fost instalat.

Premierul Sorin Grindeanu a ajuns, marti, la sediul PSD din Baneasa, unde se afla si presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a continua discutiile cu ministrii pe tema bugetului. Anterior sosirii la sediul PSD, cinci membri ai Cabinetului au discutat cu premierul si cu seful social-democratilor.Proiectul de buget pe anul 2017, prezentat de Ministerul de Finante, estimeaza o crestere economica de 5,2%, revizuita in scadere fata de programul de guvernare al PSD, care estima 5,5%, iar deficitul este prognozat la 2,9% din PIB de catre Guvern, fata de cele 2,7 procente promise de social-democrati, in timp ce si inflatia este revizuita in crestere. Ministerul Educatiei primeste in 2017 mai putini bani decat in 2016, desi PSD promitea o crestere, ca si in cazul Ministerului Apararii.