Carmen Dan (MAI): Jandarmii au fost retrasi din fata sediului PSD la manifestatie ca sa nu para ca ne pregatim de asediu

"Jandarmii nu au avut alt obiectiv decat de a proteja cetatenii care se manifestau si le multumesc ca au fost asa cum trebuie, nu au facut altceva decat sa se asigure ca cei care sunt in strada in acel moment sunt protejati. La solicitarea presedintelui Camerei Deptuatilor, i-am rugat pe jandarmi sa se retraga din dispozitiv, in asa fel incat sa nu para ca ne pregatim de vreun asediu. Nu ne pregateam de niciun asediu", a spus ministrul Afacerilor Interne, inainte de a participa la ceremonialul organizat de Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane.Intrebata ce competente avea Liviu Dragnea sa ii ceara sa retraga jandarmii aflati in dispozitiv la sediul PSD de pe Soseaua Kiseleff, unde duminica au ajuns protestatarii, ministrul Afacerilor Interne a spus ca Dragnea este presedintele PSD si reprezenta din punct de vedere juridic acel sediu."Oricum, jandarmii erau alaturi de persoanele care participau la protest doar ca sa le asigure protectia", a precizat Carmen Daniela Dan.In legatura cu jandarmul care a fost lovit la manifestatia de duminica, ministrul Afacerilor Interne a spus ca deocamdata nu poate spune cine l-a agresat, daca a fost un alt protestatar sau o persoana care nu participa la manfiestatie, pentru ca nu a primit raspunsul la verificari."Se vor face verificari, inca nu am un raspuns in ce priveste aceste verificari. Ce pot sa va spun este ca m-am interesat din momentul in care am auzit, jandarmul este bine, desi a avut arcada sparta, suporta acest traumatism, dar este bine, este acasa", a mai spus Carmen Daniela Dan.Intrebata daca i-a spus lui Liviu Dragnea despre o eventuala implicare a serviciului secret al Ministerului Afacerilor Interne in organizarea protestelor, Carmen Daniela Dan a spus: "Nu am transmis nimic si eu, daca declar ceva, declar transparent, pe cai oficiale. Informatia care s-a vehiculat este o informatie falsa".Liderul PSD, Liviu Dragnea, declara, duminica, ca a cerut MAI sa retraga jandarmii din fata sediului PSD, deoarece social-democratii nu au de ce sa fie aparati."Asta seara am solicitat ministrului de Interne sa retraga jandarmii din fata sediului PSD, fiindca eu consider ca PSD n-are motive sa fie aparat. PSD este aparat de ideile lui politice, de programul de guvernare si de suportul popular", afirma liderul social-democrat.Aproximativ 30.000 de oameni au protestat, duminica seara, in Capitala fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale. La manifestatia din Piata Universitatii s-a aflat, timp de aproximativ 15 minute, si presedintele Klaus Iohannis, care a spus ca este inadmisibil sa fie schimbate legile in modul in care se intentioneaza si ca oamenii au de ce sa fie indignati. Din Piata Universitatii, manifestantii au mers la Palatul Victoria, de unde, dupa aproximativ o ora, au plecat in fata sediului PSD, unde s-a incheiat manifestatia.