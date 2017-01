Grindeanu si Dragnea au mers la sediul PSD din Baneasa, unde continua discutiile cu ministrii pe tema bugetului

Discutiile pe tema bugetului au inceput marti dimineata. Au avut loc intalniri cu cinci ministri, inainte ca premierul si seful PSD sa mearga la sediul social-democratilor din Baneasa.Aceste intalniri vor dura pe tot parcursul zilei.Anterior, surse guvernamentale au declarat pentru News.ro ca premierul Sorin Grindeanu are, marti, intalniri cu ministrii Cabinetului sau, intr-un loc tinut la secret, pentru a discuta despre bugetul pe 2017, de care prim-ministrul s-a declarat nemultumit. La acel moment susrsele citate sustineau ca locul unde se desfasoara intalnirile nu este cunoscut nici chiar de membrii Executivului, care sunt chemati la discutii cand le vine randul, atunci afland si adresa la care trebuie sa ajunga.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la Romania TV, ca bugetul va fi rediscutat cu ministrii, intrucat el si primul-ministru sunt nemultumiti de forma in care bugetul a fost dat publicitatii de catre Ministerul de Finante, deoarece nu respecta ce a fost convenit anterior.Liviu Dragnea a afirmat ca discutiile cu ministrii privind bugetul vor fi reluate de marti dimineata. "Intorcandu-ne in tara, si eu si primul-ministru am fost destul de nemultumiti constatand ca ceea ce am stabilit la plecarea din tara nu s-a reflectat in proiectul de buget, drept pentru care azi am stat, eu cu premierul, la discutii cu ministrul de Finante si cu inca vreo cativa membri ai cabinetului, iar incepand de maine, de la ora 9, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul", a declarat Dragnea.In proiectul de buget pentru 2017 Guvernul condus de Sorin Grindeanu a redus, fata de 2016, fondurile alocate unor sectoare precum Educatia, Internele sau serviciile speciale, dar a majorat bugetele pentru asistenta sociala, Agricultura sau Transporturi, ultimele aproape exclusiv pe baza estimarii absorbtiei de fonduri europene. Proiectul de buget pe acest an a fost publicat luni dimineata de Ministerul Finantelor.