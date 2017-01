Sorin Grindeanu: Mi se pare ciudat ca Iohannis nu a folosit termenul de gratiere. Probabil si-a dat seama ca nu e legal

Grindeanu a facut declaratiile la sosirea la sediul PSD din Baneasa, unde au loc intalniri cu ministri pe tema bugetului, la care participa si presedintele PSD, Liviu Dragnea, relateaza News.ro."Am primit si eu hartia de la Administratia Prezidentiala (...) Ce mi se pare ciudat, fata de ce am vazut aseara in anunt, ca nu se foloseste termenul de gratiere. Probabil si-a dat seama domnul presedinte ca nu e legal", a spus premierul.Presedintele Klaus Iohannis a declansat procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale."Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", informeaza Administratia Prezidentiala.Scrisoarea pe tema referendumului a fost transmisa presedintilor celor doua Camere, solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata."Referitor la declansarea unui referendum national a fost informat si Prim-ministrul Romaniei, domnul Sorin Mihai Grindeanu", mai spune Administratia Prezidentiala.Liderul PSD, Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Romania TV, ca "nu este foarte limpede" daca presedintele Klaus Iohannis poate organiza un referendum pe tema gratierii, in conditiile in care articolul 74 din Constitutie prevede ca cetatenii nu pot avea initiativa legislativa in aceste domenii, ca atare nici nu se pot pronunta la un referendum in acest sens.