Liviu Dragnea la RTV: Bugetul apararii va fi 2% din PIB. / Cei care au spus ca am platit un milion de dolari sa fac fotografii cu Donald Trump sa raspunda in instanta

Eu am primit o invitatie de la comitetul care a organizat evenimentele din ultimele zile.Oricare membru din acest comitet de organizare poate sa invite la acest eveniment.O invitatie pe care eu am primit-o si eu si premierul Grindeanu si ne-am gandit sa o onoram.Nu cred ca era bine pentru Romania sa sun si sa spun ca nu mergem, ca in Romania se supara nu stiu cine.S-a spus ca am platit un milion de dolari ca sa fac fotografii cu domnul Trump, sper ca acaesta minciuna sa nu ajunga acolo, in SUA. Exista o lege in SUA care le interzice strainilor sa plateasca la aceste evenimente.O sa ii ajut pe cei care au spus acest lucru in spatiul public sa raspunda in instanta.In primul rand trebuie sa fii prost sa gandesti asa, ca cineva te-ar putea crede.In America lucrurile se vor schimba in sensul bun pentru americani dupa alegerea lui Trump.Lumea se va schimba.In America am avut o serie de intalniri neoficiale. Am discutat si despre bugetul apararii.Parteneriatul strategic cu SUA este foarte important, dar trebuie sa existe si o componenta economica pe care fiecare roman sa o simta in buzunar.S-a spus ca am dormit in hotelul unde a avut loc cina lui Donald Trump. Am dormit in alt hotel, mai ieftin.Bugetul apararii va fi 2% din PIB, am vazut azi o informatie in presa.Noi vrem sa alocam bani seriosi pentru investitii, sa dezvoltam Romania.