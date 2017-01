Klaus Iohannis: Codul penal din 1864 al lui Cuza era european, modern, incrimina abuzul in serviciu. Ce diferenta! Ce clasa politica am avut si unde am ajuns!

"In 1859, politicienii s-au preocupat de natiune, de unirea principatelor. Ai nostri se ocupa de gratiere. Gratierea proprilor dosare", a afirmat seful statului.El a adaugat ca "Unirea principatelor a inceput prin alegerea aceluiasi domnitor - Alexandru Ioan Cuza - in ambele principate, dar ea s-a infaptuit prin ceea ce s-a construit: autoritati, entitati, acte normative care au inceput sa puna cap la cap ceea ce se intampla in Moldova si in Tara Romaneasca. Si astfel, Unirea s-a petrecut prin legiferare si administratie."Klaus Iohannis a subliniat ca "Codul Penal al lui Cuza, din 1864, dupa model francez, a fost considerat la vremea respectiva unul european, modern. A fost primul cod penal din Romania care incrimina abuzul in serviciu, conflictul de interese. Ce oameni politici am avut atunci si ce politicieni avem astazi!""O coalitie aleasa sa conduca Romania spre dezvoltare se ocupa de modificarea Codului penal, se ocupa in mod paradoxal de ameliorarea Codului penal intr-un sens cel putin discutabil", a mai spus presedintele.