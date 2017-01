Raluca Turcan despre referendum: PNL va sustine cu toate fortele demersul presedintelui. Poporul nu a votat salvarea hotilor

"Este gestul corect al presedintelui Romaniei in fata unui conflict evident intre popor si o coalitie guvernamentala care vrea salvarea propriilor clienti politici. Poporul nu a votat salvarea hotilor, ci a dat un mandat de buna guvernare. PNL va sustine cu toate fortele demersul presedintelui Iohannis. Coalitia guvernamentala are optiunea de a renunta la aceasta initiativa care sfideaza interesul public. Milioane de oameni sunt impotriva scaparii hotilor", sustine Raluca Turcan.Presedintele Iohannis a anuntat inceperea demersurilor pentru organizarea unui referendum pe tema modificarii codurilor penale si a gratierii, afirmand ca protestele au aratat ca este o tema de larg interes pentru cetateni: "In aceste zile au avut loc proteste, oamenii au iesit indignati sa protesteze in strada impotriva acestei incercari de a modifica prin ordonanta de urgenta legilatia penala. Am auzit fel si fel de aberatii, imediat dupa ce au iesit oamenii in strada. Activisti agitati si agitatori au fugit la televiziunile obediente sa explice poporului ca este o lovitura de stat. Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat, doar ca nu dau lovitura de stat, ci lovitura de gratie stat de drept", a declarat Klaus Iohannis.In consecinta, presedintele a anuntat ca va initia procedurile pentru un referendum pe aceste teme: "Aceasta tema a devenit o tema nationala. E evident ca exista un larg interes pentru schimbarea codurilor penale si a gratierii. Daca asa este, voi supune aceasta tema dezbaterii publice si votului popular. Voi incepe demersurile pentru un referendum, referendum prin care romanii vor putea sa se exprime, vor putea spune daca sunt de acord cu aceste demersuri sau nu."El a aratat ca aceste doua chestiuni nu au fost subiecte in campania electorala, iar romanii au dreptul sa-si exprime opinia pe marginea lor: "Atunci cand au votat, aceste teme nu s-au regasit in programul de guvernare. Daca guvernantii a facut o tema din asta, vor trebui sa suporte votul popular", a mai spus seful statului.