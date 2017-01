ALERTA Klaus Iohannis incepe demersurile pentru referendum pe tema amnistiei si gratierii: Mineriada, auzi aberatie! Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de gratie statului de drept

Cele mai importante declaratii ale lui Klaus Iohannis:

Ce clasa politica am avut noi atunci cand a inceput sa ia fiinta natiunea romana si ce clasa politica avem astazi, cand cei care au fost alesi sa conduca tara se ocupa in mod paradoxal de cu totul alte lucruri.In 1859, politicienii s-au preocupat de natiune, de unirea principatelor. Ai nostri se ocupa de gratiere. Gratierea proprilor dosare.Unirea principatelor a inceput prin alegerea aceluiasi domnitor - Alexandru Ioan Cuza - in ambele principate, dar ea s-a infaptuit prin ceea ce s-a construit: autoritati, entitati, acte normative care au inceput sa puna cap la cap ceea ce se intampla in Moldova si in Tara Romaneasca.Si astfel, Unirea s-a petrecut prin legiferare si administratie.Codul Penal al lui Cuza, din 1864, dupa model francez, a fost considerat la vremea respectiva unul european, modern.A fost primul cod penal din Romania care incrimina abuzul in serviciu, conflictul de interese.Ce oameni politici am avut atunci si ce politicieni avem astazi!O coalitie aleasa sa conduca Romania spre dezvoltare se ocupa de modificarea Codului penal, se ocupa in mod paradoxal de ameliorarea Codului penal intr-un sens cel putin discutabil.Ce diferenta! Ce clasa politica am avut si unde am ajuns!In aceste zile au avut loc proteste, oamenii au iesit in strada revoltati impotriva acestor incercari de a modifica prin OUG legislatia penala.Am auzit fel si fel de aberatii. Imediat dupa ce a iesit lumea in strada, activisti, agitati si agitatori au fugit la televiziuni sa explice ca e o noua mineriada. Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat! Dau lovitura de gratie Romaniei.PSD si satelitul sau ALDE au promis bunastare romanilor si oamenii, de buna credinta, i-au votat. Si cand au ajuns efectiv la guvernare, s-au apuicat de cu totul altceva.S-au apucat sa urle la legislatia penala, pentru a-si curata dosarele lor, ale colegilor de partid.Asta i-a adus pe oameni in strada. Una a fost promisa, alta a fost inceputa.De aici indignarea romanilor.Nu vrea nimeni sa dea lovitura de stat, nici nu vrea sa rastoarne regimul.Doar nu isi imagineaza ca a iesit cineva pentru acest Guvern.Oamenii au iesit sa isi spuna indignarea, si guvernarea ar face mai bine sa ia seama.Poate totusi isi amintesc ca romanii sunt un neam mandru si au dreptul la o clasa politica pe masura.Aceasta tema, a amnistiei si gratierii, in mod nefericit, a devenit o tema nationala.Voi supune aceasta tema dezbaterii publice si votului popular. Voi incepe demersurile pentru a organiza un refendum prin care romanii vor putea sa se exprime daca sunt de acord cu aceste demersuri sau nu, fiindca atunci cand au votat aceste teme nu s-au gasit in programul de guvernare al PSD.Imi doresc o natiune puternica, de oameni mandri si liberi.Atunci cand au votat aceste planuri nu erau pus in programul de guvernarea PSD,daca guvernantii au facut o tema din asta, vor trebui sa suporte votul popular pe aceasta tema.Aparent vorbim despre chestiuni legate de justitie. Aparent vorbim despre Ordonante de Urgente pe teme foarte concrete. In realitate, vorbim despre ce fel de natiune vrem sa fim. Vrem sa fim o natiune puternica, un stat de drept, sau vrem sa fim o natiune asa si asa, cu un stat de drept care poate fi inmuiat si discutat?Vrem sa fim o natiune care seamana cu generatia care a facut Mica Unire sau vrem sa fim o natiune care nu indrazneste sa ridice vocea?Vrem sa fim o natiune intre celelate natiuni asa cum sunt natiunile europene, sau vrem sa fim o natiune care nu indrazneste sa ridice vocea in corul natiunilor europene?Trebuie sa ne hotaram ce fel de natiune suntem si ce fel de natiune vrem sa fim.Eu imi doresc o natiune puternica, o natiune de oameni mandri si liberi. Romanii sunt mandri si liberi, si imi doresc o natiune condusa de policieni integri, competenti . Orice altceva pentru mine este prea putin iar pentru a obtine acest lucru, pentru a atinge acest obiectiv, pentru mine niciun pret nu este prea mare.La multi ani!