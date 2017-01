Mai multe ONG-uri acuza Senatul ca incalca legea prin prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pe locurile societatii civile in CSM/ Si USR protesteaza: Senatul tergiverseaza completarea CSM

La Senat au fost depuse 7 candidaturi in termenul initial anuntat. Vezi aici lista completa alaturi de CV-uri



"Grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania din Senat protesteaza fata de decizia Biroului Permanent al Senatului din 16 ianuarie 2017 de a prelungi termenul pentru depunerea candidaturilor din partea societatii civile pentru pozitiile de reprezentanti in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Amintim ca procesul de selectie a inceput cu doua luni inainte de expirarea mandatului membrilor CSM. In cadrul procedurii de selectie au fost deja inregistrate 7 candidaturi. Senatul avea obligatia sa nominalizeze 2 reprezentanti ai societatii civile in componenta Consiliului Superior al Magistraturii dintre candidaturile deja inregistrate pana la data prescrisa de art. 19 din Legea nr. 317/2004 care prevede ca termenul pentru depunerea candidaturilor a expirat anul trecut, cu 2 luni inainte de expirarea mandatului membrilor CSM." afirma senatorii USR.Cele 27 de organizatii sustin ca decizia Senatului este nelegala si ridica suspiciunea ca a fost luata "pentru adaugarea in lista deja definitivata/incheiata a unui/unor candidati ce par favorizati prin incalcarea legii de catre biroul permanent al Senatului."APADOR-CH l-a propus pe Codru Vrabie pentru unul din cele doua locuri din CSM rezervate societatii civile. Candidatura lui Vrabie este sustinuta de alte 21 de organizatii neguvernamentale.Ce spun organizatiile semnatare:"Organizatiile semnatare protesteaza public fata de incalcarea evidenta a legii de catre Senatul Romaniei, in legatura cu procedura de alegere a celor doi reprezentanti ai societatii civile in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)Astfel, art. 19 din Legea nr. 317/2004 privind CSM prevede, in mod imperativ, ca depunerea candidaturilor la Biroul permanent al Senatului se face cu minimum 2 luni inainte de expirarea mandatului membrilor CSM.In acest sens, intrucat mandatele membrilor CSM expirau la finele anului 2016, entitatile prevazute de lege au depus in anul 2016, in termenul legal, mai multe propuneri de candidati, iar Senatul a intocmit si publicat pe site-ul propriu lista nominala a acestoraCu toate acestea, in loc sa procedeze la alegerea celor doi reprezentanti ai societatii civile in cadrul CSM, in conditiile in care noul CSM a fost deja constituit (dar fara reprezentatii societatii civile), Senatul a decis, prin hotararea din 16 ianuarie 2017 a biroului permanent, sa prelungeasca termenul de depunere a candidaturilor.Aceasta hotarare incalca in mod vadit legea, care nu permite nicio prelungire de termen. In cauza de fata, termenul a expirat anul trecut, in 2016, cu 2 luni inainte de expirarea mandatului membrilor CSM, astfel cum prevede art. 19 din Legea nr. 317/2004.Masura nelegala luata de Senat creaza, in mod rezonabil, suspiciunea ca termenul a fost prelungit pentru adaugarea in lista deja definitivata/incheiata a unui/unor candidati ce par favorizati prin incalcarea legii de catre biroul permanent al Senatului.In raport de acesta situatie, organizatiile semnatare solicita Senatului ca, pentru a reintra in legalitate. sa revina asupra hotararii de prelungire a termenului de depunere a candidaturilor si sa procedeze de indata la alegerea celor doi reprezentanti ai societatii civile in cadrul CSM dintre candidatii inscrisi in termenul legal si mentionati pe lista intocmita si publicata pe site-ul Senatului."Semnatari:APADOR-CHCentrul de Resurse JuridiceCentre for Advanced Research in Management and Applied EthicsCentru pentru Jurnalism IndependentCentrul pentru Inovare PublicaExpert ForumHuman CatalystCentrul European pentru Educatie JuridicaCentru de Resurse pentru Participare PublicaActiveWatchAsociatia Funky CitizensAsistenta si Programe pentru Dezvoltare Durabila - Agenda 21Greenpeace RomaniaFundatia pentru Dezvoltarea Societatii CivileAcademia de AdvocacyCeRe ¬ Centrul de Resurse pentru participare publicaCentrul de Investigatii MediaGrupul pentru Democratie Indepemdenta PlenumCENTRASAlianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR)Societatea Academica din RomaniaAsociatia Pro DemocratiaCentrul Ratiu pentru Democratie (CRD)Asociatia Voci pentru Democratie si Justitie (VeDem Just)Consiliul Tineretului din Romania (CTR)Platforma Unionista ¬Actiunea 2012¬Asociatia ¬21 Decembrie 1989¬