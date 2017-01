Asociatiile de revolutionari din L.O.R.D.'89 cer suspendarea presedintelui Iohannis

Redam mai jos scrisoarea semnata de Irinel Struta, publicata de Agerpres "Fata de situatia grava creata prin scoaterea in strada a unor participanti la un protest neautorizat din seara zilei de 22 ianuarie a.c., noi, asociatiile de revolutionari membre L.O.R.D¬89, ce avem drept scop atat respectarea, promovarea idealurilor pentru care am luptat in acel Decembrie ¬89, cat si apararea libertatii si consolidarea democratiei in Romania, ne declaram solidari cu Guvernul Romaniei legal constituit in urma alegerilor democratice din 11 decembrie 2016, institutie ce reprezinta ordinea de drept a statului. Va solicitam Dvs., in calitate de reprezentanti ai Parlamentului Romaniei, institutia suprema a puterii de stat si garantul democratiei, declansarea de urgenta a procedurii de suspendare a Presedintelui Klaus Werner Iohannis, intrucat nesocoteste prevederile constitutionale, amenintand insasi siguranta statului prin instigarea directa la dezordine a multimilor aflate intr-un protest neautorizat.Gestul iresponsabil al Presedintelui de a veni in mijlocul gloatei, cautionand un protest neautorizat, nu reprezinta numai un pericol la adresa ordinei publice, ci reprezinta o amenintare la cuceririle Revolutiei din Decembrie 1989, ceea ce nu putem tolera".Ce spunea Victor Bostinaru la Antena 3 "Este fara precedent la scara UE, nu exista un singur episod in care un presedinte sa conduca o actiune de protest impotriva guvernului tarii pe care el, prin Constitutie, o conduce, dand mai degraba imaginea unei republici bananiere in preajma unei lovituri oganizate de o junta, fie ea militara fie paramilitara. Presedintele a incalcat articole din Constitutie (referindu-se la cele privind rolul sau de mediere, n.r.). Cred ca faptele sunt atat de grave ca, daca acest conflict continua in aceeasi nota, cred ca el nu poate fi solutionat decat prin suspendare."Scenariul unei posibile suspendari a fost rostogolit si atunci cand Klaus Iohannis a refuzat nominalizarea lui Sevi Shhaideh in functia de prim-ministru.Pana la acest moment insa, niciun lider PSD nu a vorbit despre suspendarea presedintelui.