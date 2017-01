Liderii PSD din tara asteapta o decizie de la Bucuresti in privinta unei contra-manifestatii - Mediafax

"Tara asta nu poate sa fie lasata asa, sa-si bata oricine joc de ea", declara liderul PSD, Laurentiu Nistor."Eu nu am cerut contra-manifestatii de strada, decizia se va lua in Comitetul Executiv, care va avea loc curand dupa ultimele evenimente. Tara asta nu poate sa fie lasata asa, sa-si bata oricine joc de ea. Cei 30.000 de oameni care au protestat nu pot domina cele cateva milioane care au ales PSD. Gafa facuta de presedintele Iohannis este una mare de tot, cred ca are sfatuitori foarte prosti", a spus Laurentiu Nistor pentru corespondentul Mediafax.Si presedintele PSD, senatorul Ioan Stan, a declarat ca a fost interpelat de sustinatori ai PSD si de primari care i-au cerut ca PSD sa ia atiudine fata de "incercarea de sabotare a actiunilor Guvernului"."M-am intalnit azi (luni - n.r.) cu primari, cu diverse persoane, am fost sunat de diversi cetateni care mi-au spus ca nu este normal ca actiunile Guvernului sa fie sabotate de unii. Se pare ca in Romania trebuie sa fie disensiuni, miscari, ca sa nu se poata face nimic in aceasta tara", a spus Stan.Potrivit acestuia, "protestele de duminica au fost asumate de presedintele Klaus Iohannis" care se pozitioneaza, astfel, "impotriva vointei majoritatii populatiei care doreste punerea in aplicare a programului de guvernare". "Se incearca schimbarea agendei Guverului care isi propune sa puna in aplicare programul de guvernare, gandit in favoarea tuturor romanilor", a spus Stan.Presedintele PSD, Bogdan Toader, a declarat ca organizatia pe care o conduce asteapta o decizie de la Bucuresti. "Ce se decide, ne aliniem, Daca se va decide sa se faca acest miting, vom participa activ. Eu reprezint niste oameni, alesi locali, membri de partid si ne supunem partidului. Nu pot vorbi in nume personal", a spus Bogdan Toader.La randul sau, Calin Dobra, presedintele executiv al PSD, a declarat ca daca la centru se va decide organizarea unei contra-manifestatii, organizatia pe care o reprezinta este pregatita sa participe."Dar nu cred ca asta e tocmai abordarea, putem discuta si de a prezenta mai concret, sa inteleaga toata lumea cele doua ordonante si rolul celor doua ordonante", a spus Dobra.Totodata, presedintele PSD, deputatul Horia Nasra, a declarat ca social-democratii se pronunta pentru un cadru democratic de rezolvare a problemelor, el evitand sa spuna daca PSD ar trebui sa organizeze sau nu un protest la care sa participe sustinatorii Guvernului.Horia Nasra a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca dreptul romanilor la protest nu poate fi contestat de nimeni, insa prezenta unor parlamentari USR si PNL la aceste evenimente nu a facut decat sa politizeze demersul civic."Dreptul romanilor la protest nu poate fi contestat de nimeni, insa prezenta unor parlamentari USR si PNL la aceste evenimente, in mai multe orase din tara, nu a facut decat sa politizeze demersul civic. Rolul unui parlamentar nu este sa instige, ci sa-si desfasoare activitatea politica la tribuna Parlamentului, asa cun rolul presedintelui Iohannis este de mediator, nu instigator. USR si Klaus Iohannis promoveaza umflatul de muschi in strada, politizand protestele. Nu consider potrivita aceasta abordare. Avem legi, Constitutie si Parlament pentru o buna dezbatere democratica. Noi suntem pentru un cadru democratic de rezolvare a problemelor", a spus Nasra.Cel care a vorbit despre posibilitatea unei contra-manifestatii a fost Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD. "Colegii nostri din teritoriu ne spun ca vor sa faca un mare miting de sustinere a gratierii, ca vor sa aduca 100.000 de oameni in Bucuresti", a declarat la RTV, duminica seara. "Vad ca sistemul nu intelege: noi vom merge pana la capat", a mai spus Stefanescu. El a reiterat ideea si la Antena3, ulterior.