Verestoy Attila, secretar in Comisia SRI: Situatia de fata impune sa solicitam informatii de la SRI in legatura cu protestele din tara

Intrebat daca membrii Comisiei vor solicita conducerii SRI, in cadrul audierii de miercuri, informatii despre protestele care au avut loc duminica seara in intreaga tara, Verestoy Attila a spus: "Deocamdata, nu am decis acest lucru, dar situatia o impune. Noi, intotdeauna, avem in atentie si problemele curente. Noi ne orientam sa avem intrebari si la situatiile care au aparut recent".Chestionat in continuare daca membrii Comisiei de control al SRI vor solicita retragerea "acoperitilor" din institutii, asa cum s-a vehiculat in spatiul public duminica seara, senatorul a spus ca deocamdata nu s-a stabilit agenda."Eu nu am cunostinta de aceste lucruri, aflam cand ajungem in sedinta Comisiei. Sedinta Comisiei are agenda stabilita si aceasta agenda cuprinde o informare privind situatia care s-a creat in urma acestor dezvaluiri media, care e analiza interna a Serviciului si problemele de buget", a raspuns Verestoy.Comisia de control al SRI intentioneaza sa discute miercuri, in cadrul audierii directorului SRI, Eduard Hellvig, si despre "influenta" Serviciului asupra protestelor care au avut loc duminica seara in intreaga tara, deoarece aceasta chestiune priveste si "siguranta nationala", au declarat, luni, surse din Comisie pentru News.ro.Hellvig a fost chemat la audieri pentru a se discuta despre cazul Florian Coldea si despre bugetul institutiei. SRI a dat un comunicat duminica seara in care "respinge categoric categoric orice incercare de a implica SRI in dispute politice, organizare de proteste sau alte actiuni care nu tin de misiunile asumate potrivit cadrului legal", in urma "acuzatiilor grave aduse in spatiul public privind implicarea SRI in organizarea protestului de duminica, 22 ianuarie."