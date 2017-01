Mihai Chirica, vicepresedinte PSD, la RFI: Nu asistam neaparat la o lovitura de stat; PSD nu va organiza contramanifestatii

Mihai Chirica nu crede in teoria avansata de Liviu Dragnea: "Nu cred ca asistam neaparat la o lovitura de stat. O lovitura de stat in primul rand se programeaza de cei care vor sa preia puterea. In momentul de fata, nu s-a aratat neaparat o structura care vrea sa preia puterea. Prin urmare, e un val de emotie".Vicepresedintele PSD considera ca prezenta presedintelui Klaus Iohannis intre manifestanti "nu a fost potrivita, pentru ca nu putea aduce un element de discutie intre sa spunem tabere, daca putem vorbi despre tabere, ci dimpotriva, a incitat o parte dintre manifestanti, astfel incat pe acest fond nu se poate ajunge la o exprimare reala a unei democratii". Continuarea pe www.rfi.ro