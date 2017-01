Ionut Stroe (PNL): Unul din obiectivele strategice fixate de partid in viitorul congres - formarea unei aliante politice PNL-USR

Ce scrie Stroe pe pagina sa de Facebook:"Un semn de normalitate politica: relatia PNL-USR poate capata limite largi! (Si acesta cred ca e un lucru asteptat de multi). Insa, mai mult decat acest gest izolat, eu cred ca sunt cauze mult mai bune si multe pentru care USR si PNL trebuie sa lupte impreuna. Si da, azi chiar vreau sa spun ceea ce gandesc de mult timp: PNL si USR trebuie sa aiba o cale comuna, le-as vrea alaturate intr-o forma mult mai profunda! Unul din obiectivele strategice fixate de partid in viitorul congres ar putea fi formarea unei aliante politice PNL-USR.Imi doresc unitatea partidului, reechilibrarea sa politica si relansarea coerenta si credibila, dar si reafirmarea dezideratului din momentul fuziunii (2014) de partid integrator al Dreptei. Sociologic, USR s-a confirmat ca partid la alegerile parlamentare printr-un transfer masiv de voturi din zona PNL, ba chiar folosind ca arma electorala ofensiva la PNL. Bunavointa fata de ei ne-a costat electoral, netratandu-i ca si competitori, insa refacerea PNL trebuie sa ii cuprinda.Focul intens care a generat USR se va stinge atata timp cat acest partid nu are o arhitectura politica solida, ci doar o dimensiune parlamentara. Situatia poate fi WIN/WIN pentru ambele partide insa mai importante decat atat sunt mesajele, ideile si asteptarile electoratului de Dreapta. Din pacate, in mod separat avem relatii confuze, ambigue si discontinue cu ei dar impreuna ii putem uni si le putem reda increderea unei drepte puternice si capabile sa invinga PSD. O alianta politica PNL- USR ar fi, pentru inceput, un gest corect si credibil de reafirmare si lupta pentru cauza Dreptei."