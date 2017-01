Liderul USR, Nicusor Dan: Vom semna motiunea de cenzura a PNL. Ne vedem astazi in Piata Universitatii

"Am spus in campania electorala ca miza PSD este sa castige puterea pentru a sterge secolul de puscarie pe care-l au de executat politicienii corupti si prejudiciul de un miliard de lei pe care-l au de platit. Vom lupta pentru a impiedica acest plan, care a fost declansat saptamana trecuta, prin toate mijloacele, atat in Parlament cat si in strada. Vom semna motiunea de cenzura a PNL, daca va fi initiata, si vom lupta pentru ca motiunea simpla a USR, impotriva ministrului Florin Iordache, sa fie adoptata de Parlament. Este nevoie de toate fortele opozitiei si ale societatii pentru a opri planul PSD. Ne vedem astazi in Piata Universitatii'', a scris Nicusor Dan pe Facebook, duminica, potrivit Mediafax.