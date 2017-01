Raluca Turcan: Intentionez sa merg la protestul impotriva modificarii legislatiei penale; PNL ia in calcul o motiune de cenzura

"Eu intentionez sa merg. Sunt cetatean al acestei tari. Am primit niste semnale incurajatoare de la colegii mei din Sibiu, care, din proprie initiativa, au fost la toate manifestarile de strada din momentul in care a inceput asaltul impotriva statului de drept. Asadar, cu echipa pe care am format-o la Sibiu, cu echipa de oameni de buna-credinta pe care o am in jurul meu, politicieni sau nepoliticieni, familia mea, voi merge in strada si vom sustine ca Romania sa ramana o tara democratica", a aratat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.Potrivit acesteia, PNL este in fata unei cauze care este obligatoriu de aparat de catre cei care cred in valorile care construiesc o societate europeana."Majoritatea PSD - ALDE a declarat razboi cetatenilor cinstiti din aceasta tara", a adaugat presedintele interimar al liberalilor.In opinia ei, ordonantele privind gratierea si modificarea Codurilor penale nu au avut ca scop rezolvarea problemelor concrete din penitenciare."Cele doua ordonante - cea privind gratierea si cea privind modificarea Codului penal - nu sunt despre capacitatea administrativa de a rezolva problema din penitenciare. Cinci cazarmi daca ar fi transformate in facilitati moderne de detentie - problema ar fi cu mult rezolvata. (...) Pe cei din PSD-ALDE nu ii intereseaza rezolvarea reala a acestor probleme (...), pe ei ii intereseaza doar salvarea din inchisori a celor care se afla in clientela lor politica, a celor care fac parte din grupul de privilegiati ai acestei tari", a precizat ea.PNL va uza de toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a apara aceasta cauza a romanilor cinstiti, a adaugat Raluca Turcan, mentionand, in context, ca liberalii iau in calcul depunerea unei motiuni de cenzura.De asemenea, a afirmat ea, PNL 'va raspunde si demersurilor initiate si de alte formatiuni politice care au ca unic scop apararea statului de drept'.In acest sens, PNL va lua in calcul sustinerea motiunii simple pe Justitie, pe care USR intentioneaza sa o depuna."Vom discuta despre motiunea de cenzura. Aceasta se depune in timpul sesiunii parlamentare, joia viitoare vom avea o sedinta si voi propune colegilor sa reflectam, sa elaboram o motiune de cenzura pentru apararea statului de drept, pentru apararea interesului public. (...) Le-am lansat invitatia celor din USR sa sustina motiunea de cenzura, daca PNL o va depune", a mai spus Raluca Turcan.