Ponta, despre Iohannis: "Este piroman si Romania va "arde" pana tot controlul revine la el si la "Sistem""

Comentariul lui Ponta a venit ca raspuns la intrebarea unui utilizator al retelei de socializare, Tina Memete: "E simpla coincidenta sau ne trezim cu cate un incendiu ori de cate ori presedintelui Johannis nu-i convine cate un prim ministru? O fi piroman?", a scris utilizatorul Tina Memete intr-un comentariu, la un mesaj publicat sambata pe pagina de Facebok a lui Victor Ponta.Mesajul lui Ponta contine adresa unui articol cu titlul "COMENTARIU Colectiv si Bamboo - doua incendii, acelasi discurs la Iohannis", publicat pe site-ul stiripesurse.ro, si urmatorul mesaj: Dl Iohannis si "Propaganda" o sa ceara iar demisia Guvernului PSD? Sau de data asta nu au reusit sa faca sa "moara oameni"? Mai incearca o data ....Asta ca sa vina iar Guvernul "Lui" tehnocrat - cel care a dat Hotararea de Guvern de mai jos "sursa foto: Captura FacebookPonta a publicat mesajul indicat mai sus in contextul incendiului care a distrus, in noaptea de vineri spre sambata, clubul Bamboo din capitala, In urma incendiului de proportii, 44 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale,