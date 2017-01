Lider ALDE: Sunt multe organizatii care militeaza pentru drepturile animalelor, dar putine pentru drepturile detinutilor

In opinia liderului ALDE "sunt multe organizatii care militeaza pentru drepturile animalelor, dar destul de putine pentru drepturile detinutilor"."Animalele au mai multa protectie si drepturi decat oamenii. Oameni sunt si cei care sunt detinuti politic, care stau opt in celula de patru persoane sau chiar si mai mult, iar legea ne spune ca pentru un animal, pentru un caine, trebuie sa ai X metri patrati. Sunt foarte multe asociatii care militeaza pentru drepturile animalelor, dar am vazut destul de putine asociatii sau persoane care militeaza pentru drepturile detinutilor. Mai mult decat atat, iar am vazut ca anumite asociatii de protectie a animalelor vor sa scoata animalele de la circ. Dar de circul celor incatusati si plimbati prin fata televizoarelor foarte putini au dreptul sa vorbeasca" a spus Lazar.El a adaugat ca este necesara o lege sau o ordonanta de urgenta a gratierii si a amnistiei deoarece Uniunea Europeana ar amenda Romania pentru ¬nedreptati care se fac detinutilor¬."Dupa mine, este necesara o lege sau o ordonanta de urgenta a gratierii si a amnistiei deoarece (¬) chiar si Uniunea Europeana ne amendeaza si trebuie sa platim sume uriase pentru aceste nedreptati care se fac detinutilor. Sunt si ei oameni. Ei ar dori sa fie doar privati de libertate", a mai spus Lazar.