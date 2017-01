Alina Gorghiu: Nu am nicio intentie de candidatura la congresul PNL/ Cei care vor conduce PNL trebuie sa isi asume reunificarea dreptei

Gorghiu a afirmat, intr-o conferinta de presa desfasurata la sediul PNL Timis, ca in aceasta luna o comisie politica va propune Biroului Politic National al partidului un calendar al alegerilor si o data la care sa aiba loc Conventia Nationaa a PNL.Ea a precizat ca sustine un parteneriat cu tehnocratii, dar si reunificarea dreptei."Cred ca nu ar trebui sa avem nicio inhibitie sa vorbim de un parteneriat cu tehnicieni, chiar daca notiunea de tehnocrat a fost patata in ultima perioada. Cred ca este necesar ca cei care vor conduce PNL sa isi asume reunificarea dreptei. Este un proiect pe care il voi sustine. Cei care vor conduce PNL trebuie sa limpezeasca pozitionarea partidului pe teme precum Constitutia, Justitia", a spus Gorghiu.Gorghiu a mai declarat ca nu are nicio intentie de a candida la Conventia Nationala a PNL."Nu am nicio intentie de candidatura, dar voi sustine o echipa care va sustine principiile spuse anterior. In iunie aproximativ va fi Conventia Nationala", a precizat Gorghiu.