Siegfried Muresan: Propunerile de gratiere colectiva nu rezolva situatia detinutilor; Guvernul sa aloce bani pentru noi penitenciare

"Experientele mai multor state europene care au avut gratieri colective si amnistii s-au dovedit a fi adevarate esecuri, potrivit unor studii realizate de institute de cercetare independente. Propunerile Ministerului Justitiei de gratiere colectiva si amnistie mascata sunt dedicate politicienilor infractori si nu pot rezolva problemele reale ale sistemului penitenciar din Romania. Si va explic de ce, luand ca exemplu experientele Italiei si Cehiei in acest domeniu", sustine Siegfried Muresan intr-un comunicat citat de Agerpres.El da ca exemplu cazul Italiei, unde au existat "peste 10 gratieri colective din 1945 pana in prezent, cea mai recenta in 2006".Muresan prezinta in acest sens rezultatele unui studiu privind gratierile colective din Italia, realizat de Institutul de Cercetare privind Viitorul Muncii din Bonn, Germania, din care reiese ca "mai mult de jumatate din locurile eliberate in inchisori s-au reumplut in primul an dupa aproape fiecare gratiere colectiva ca rata de recidivism a celor gratiati a fost similara cu rata normala de recidivism (31,2% vs 32,9%)".Muresan arata, de asemenea, ca in Cehia, in anul 2013, au fost gratiati peste 6.400 de detinuti, iar potrivit concluziilor unui studiu al Institutului International pentru Promovarea Statului de Drept "in acel an rata infractiunilor la nivel national a crescut cu 7%, aproape 9.000 de infractiuni fiind atribuite persoanelor tocmai gratiate"."Concluzia studiului INPROL arata ca gratierile colective nu reprezinta un exemplu de buna practica si subliniaza ca reintegrarea in societate a persoanelor gratiate este o componenta esentiala, dar ca, fara un bun plan prealabil de integrare a acestora, gratierea nu este deloc o solutie eficienta", potrivit comunicatului.Eurodeputatul subliniaza, pornind de la exemplele date, ca "gratierea si amnistia nu sunt doar acte de clementa din partea societatii pentru oameni care regreta faptele pe care le-au comis, din contra, experienta altor state arata ca mare parte dintre cei gratiati sau amnistiati nu se caiesc si comit din nou infractiuni care ii aduc inapoi in puscarii"."Este evident pentru oricine ca PSD si ALDE nu vor sa-i reintegreze social pe cei 2.500 de detinuti pe care spun ca-i elibereaza, ati vazut vreun plan de reintegrare a lor, i-ati auzit macar pe pesedisti vorbind despre asta? Nu, ei vor sa se scape de puscarie pe ei si pe cei alaturi de care au furat. Daca ii preocupa atat de mult soarta puscariasilor, Guvernul PSD - ALDE sa aloce bani pentru construirea de noi penitenciare si pentru cresterea capacitatii si modernizarea celor existente. Membrii lor de partid aflati in puscarie le vor fi recunoscatori pentru grija pe care le-o poarta partidul daca le construiesc celule noi", mai spune europarlamentarul.