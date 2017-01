Predoiu: Conditiile din penitenciare se pot ameliora rapid transformarea unor cazarmi in inchisori, penitenciare private si cresterea alocarilor bugetare

Mesajul lui Predoiu, pe pagina sa de Facebook:



"Legat de penitenciare, cateva lucruri pe care le-am mai spus public. Singurele tari europene care au rezolvat acceptabil problema sunt tarile scandinave, Olanda si Marea Britanie, in ultimul caz, prin Reforma Thatcher, care a introdus penitenciarele private. Este motivul pentru care am convenit cu ministrul Keneth Clark in 2011 un transfer de know how si experti. Am elaborat un concept de penitenciar privat si am trecut la elaborarea legislatiei necesare. In paralel am incheiat un protocol cu MApN pentru a selecta un numar de cazarmi dezafectate si transformarea lor in penitenciare. Ambele proiecte erau in curs si s-au oprit in anul 2012. De atunci nu s-a mai facut nimic semnificativ in aceasta directie, cel putin sa se fi continuat proiectele incepute.Imi mentin parerea, conditiile din penitenciare se pot ameliora rapid prin: 1) dezafectarea unor cazarmi si transformarea lor in penitenciare (initiate deja din 2011 de Ministerul Justitiei, nefinalizata); 2) introducerea penitenciarelor private (modelul Marii Britanii); 3) cresterea alocarilor bugetare pentru Admnistratia Nationala a Penitenciarelor pentru conditiile de cazare, dar si pentru conditiile de munca ale personalului din penitenciare (agentii de penitenciar sunt prea putini si insuficient echipati si pregatiti). Gratierea si amnistia nu vor rezolva problema aglomerarii din penitenciare si precaritatea conditiilor de cazare. Iar daca este facuta fara un studiu sociologic si criminologic prealabil, fara extinderea prealabila a personalului de probatiune, va crea probleme sociale considerabile."