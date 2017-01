DOCUMENT Cum arata memorandumul prin care Camera Deputatilor a aprobat ca deplasarea lui Dragnea in SUA sa fie platita de acest for; PSD a anuntat apoi ca partidul plateste

In memorandumul aprobat in cadrul sedintei Biroului Permanent (conducerii) Camerei Deputatilor de luni se precieaza ca "actiunea are caracter parlamentar" si se invoca "interactiunea politica constanta si de substanta ce caracterizeaza cooperarea bilaterala romano-americana" pentru a se aproba "sa se suporte din bugetul Camerei Deputatilor" cheltuielile aferente, care vor fi decontate "la întoarcerea în ţară, în baza documentelor justificative".Desi si Liviu Dragnea a declarat luni ca aceasta deplasare va fi platita de Camera Deputatilor, marti, trezorierul PSD Mircea Draghici a declarat pentru Hotnews.ro ca partidul va achita toate cheltuielile. Draghici a declarat pentru HotNews ca partidul va plati pentru "deplasare, cazare si masara". Intrebat daca invitatia a implicat vreo donatie catre organizator, trezorierul PSD a spus ca "nu, nici vorba".Mai jos, foto fragmente din acesta: