Catalin Beciu, vicepresedinte ALDE, s-a autosuspendat din functie dupa postarea despre "manifestatia nazista", in care ii face pe protestatari "animale" si "cretini"

Beciu a anuntat tot pe Facebook, vineri, ca s-a autosuspendat."Cu precizarea asta chiar ca inchei: trecerea "pe persoana fizica", din postarea de aseara, inseamna autosuspendare. De ce? Pentru ca am avut o reactie care astarnit patimi, tonul fiind nepotrivit, in mod evident, dar si pentru ca am nevoie de ridicarea tuturor constrangerilor care m-ar putea impiedica sa imi exprim opiniile. Ma refer la fond, nu la forma. Am trimis deja documentul¬" a scris Beciu.Postarea initiala publicata joi dupa-amiaza, pe care ulterior a sters-o:"Ieri a avut loc prima manifestatie nazista, din ultimii saptezeci de ani, in Romania.Au iesit niste cretini care vor tortura in locul privarii de libertate si lagare de exterminare in locul inchisorii.Mai vor si incalcarea Constitutiei, care garanteaza dreptul la demnitate si la tratament uman.Animalelor, mi-e scarba de voi. De toti aia care ati fost pe strada, aseara. Atat de scarba incat as iesi impotriva voastra, tot acolo, in strada.Doar ca vreau sa fiu sigur ca pot sa respect Constitutia, care va garanteaza dreptul la viata...Astazi, nu sunt sigur.Fac spume cand vad nazisti.Multe spume.Jos Kovesi, Iohannis, Mungiu Mictiunedi si, in general, jos cretinii si nazistii!Editez:A, stiu ca limbajul nu-i politic.Si?Sunt om de afaceri."