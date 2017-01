Vicepresedinte ALDE, fost secretar de stat: "Ieri a avut loc prima manifestatie nazista. Au iesit niste cretini care vor tortura si lagare de exterminare. Animalelor, mi-e scarba de voi!"

Inainte sa imi analizati limbajul folosit in postare, la adresa manifestantilor, va atrag atentia ca m-au facut mizerabil, prin scandări, la maxima audiență, pe toate televiziunile".





Catalin Beciu a fost secretar de stat, in anul 2015, la Ministerul Energiei, IMM-urilor si Mediului de Afaceri, noteaza News.ro.Postarea initiala a fost publicata joi dupa-amiaza:"Ieri a avut loc prima manifestatie nazista, din ultimii saptezeci de ani, in Romania.Au iesit niste cretini care vor tortura in locul privarii de libertate si lagare de exterminare in locul inchisorii.Mai vor si incalcarea Constitutiei, care garanteaza dreptul la demnitate si la tratament uman.Animalelor, mi-e scarba de voi. De toti aia care ati fost pe strada, aseara. Atat de scarba incat as iesi impotriva voastra, tot acolo, in strada.Doar ca vreau sa fiu sigur ca pot sa respect Constitutia, care va garanteaza dreptul la viata...Astazi, nu sunt sigur.Fac spume cand vad nazisti.Multe spume.Jos Kovesi, Iohannis, Mungiu Mictiunedi si, in general, jos cretinii si nazistii!Editez:A, stiu ca limbajul nu-i politic.Si?Sunt om de afaceri."