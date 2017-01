Siegfried Muresan (PMP): "Guvernul Dragnea - Grindeanu va avea in jur de 110 ministri si secretari de stat, cel mai mare din UE"

Ce spune Muresan:Noul Guvern Dragnea - Grindeanu infiinteaza posturi de ministri si secretari de stat pe banda rulanta pentru a satisface clientela politca a PSD si ALDE flamanda de posturi guvernamentale caldute.Pentru ca nu era suficient ca avem guvernul cu cei mai multi ministri dintre toate cele 28 de tari ale Uniunii Europene (27 de ministri plus un prim-ministru), vedem, iata, cum, in jurul fiecarui minister infloreste cate o 'gasca' de secretari de stat. Avem un minister, cel al Dezvoltarii Regionale, cu 6 secretari de stat!In total, Guvernul Dragnea - Grindeanu va avea in jur de 110 ministri si secretari de stat. Pe langa prim-ministru si cei 27 de ministri, alti peste 80 de secretari de stat au fost numiti sau urmeaza sa fie numiti in perioada urmatoare.Va dati seama ce inseamna asta? Cu tot cu prim-ministrul, 110 demnitari in total, cu 110 cabinete de consilieri, a cate 3, 4, 5 consilieri de fiecare demnitar, plus 110 secretare, 110 soferi, 110 birouri si 110 masini oficiale...Prin comparatie, Franta, desi are o populatie de peste trei ori mai mare decat Romania, are 17 ministri plus un prim-ministru si 21 de secretari de stat (in total, 39 de demnitari). Germania, cu o populatie de patru ori mai mare decat Romania, nu atinge nici ea numarul-record de demnitari din actualul Guvern PSD-ALDE. Guvernul federal al Germaniei are 15 ministri, plus cancelarul federal, 4 ministri de stat si 55 de secretari de stat (in total, 75 de demnitari, cu mentiunea ca o parte din secretarii de stat sunt functionari publici, deci nu sunt numiti politic).Un astfel de aparat greoi, supraaglomerat, are putini castigatori si multi pierzatori. Castigatorii: clientela de partid care poate sa imparta posturi caldute de demnitari. Pierzatorii: romanii, pentru ca tara va fi guvernata dupa cum dicteaza interesele membrilor de partid atat de bine infipti in aparatul de lucru al statului si nu pentru a avea crestere economica sustenabila, pentru a atrage investitori si pentru a creste absorbtia fondurilor europene.Ne-a fost suficienta o luna de guvernare PSD - ALDE ca sa vedem ce vor sa faca, sa-i scape pe hoti de puscarie si sa capuseze institutiile statului cu membri de partid! In felul acesta, un stat nu se poate dezvolta. Romania nu are decat de pierdut.