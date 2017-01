Turcan: PNL ia in considerare depunerea unei motiuni de cenzura

"PNL ia in considerare depunerea unei motiuni de cenzura. Ne aflam intr-un puternic asalt al majoritatii parlamentare impotriva ideii de Lege, ordonantele PSD sunt atentate la proiectul european al Romaniei, afecteaza visul romanilor de a avea o tara europeana unde nu exista doua categorii de cetateni, unde nu este tolerata hotia politica. O tara ca afara nu inseamna doar prosperitate ci si egalitate in fata legii. PSD ii indeparteaza pe romani de propria lor tara. Cine mai doreste sa se intoarca in tara cand politicienii se scapa intre ei de justitie? E un gest de talharie la drumul mare" a afirmat Turcan intr-o declaratie transmisa HotNews.ro.Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor - 117 - si se adopta cu votul majoritatii parlamentarilor - 233. Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea.