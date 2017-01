USR initiaza motiune simpla impotriva Ministrului Justitiei

Pentru initierea unei motiuni simple este nevoie de semnaturile a cel putin 50 de deputati sau cel putin 34 de senatori (o patrime din numarul total). USR are astfel nevoie de sustinere si din partea altor partide parlamentare (USR are 30 de deputati si 13 senatori)



In lista infractiunilor pentru care se aplica gratierea se gasesc infractiunile de serviciu prevazute de Codul Penal.

Nu exista nicio justificare pentru gratierea amenzilor penale stabilite de instantele de judecata.

Nu exista nicio justificare pentru gratierea a jumatate din pedeapsa pentru persoanele care au implinit varsta de 60 de ani, indiferent de infractiunea pentru care sunt condamnate (pedofilie, trafic de minori etc.).

Gratierea trebuie sa fie conditionata, in toate cazurile, de achitarea despagubirilor la care persoana condamnata a fost obligata prin hotarare judecatoreasca definitiva, in termen de 1 an de la punerea in libertate.

Amenzile si celelalte sanctiuni cu caracter administrativ aplicate trebuie executate in masura in care nu au fost executate, in toate cazurile.

Socotim ca stabilirea unui termen pentru realizarea denuntului va avea efecte deosebit de grave in societate, in special in cazul infractiunilor comise de ¬gulerele albe¬, unde exista un specific si o dificultate in administrarea probelor, si va conduce, in final, la instaurarea unui principiu al impunitatii.

Una dintre cele mai grave modificari o consideram ca fiind cea a eliminarii interdictiei de a ocupa o functie publica in cazul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu. Este greu de acceptat ca cel care a savarsit o infractiune de acest gen, in exercitarea functiei, cu intentie, sa ocupe in continuare aceeasi pozitie.

Prin introducerea unui termen in care se poate face denuntul penal si, in unele cazuri, plangerea prealabila, practic se urmareste reducerea de facto a termenului de prescriptie pentru unele infractiuni si se urmareste impunitatea pentru faptele savarsite. USR nu poate sa accepte un astfel de demers si il considera total impotriva principiilor care ar trebui sa guverneze o societate matura.

Circumscrierea infractiunii de conflict de interese doar la faptele in urma carora a castigat un folos necuvenit sotul, o ruda sau afin pana la gradul II, este practic o golire de sens a acestei prevederi legale si o dublare a reglementarii infractiunii de luare de mita. Desi formularea in vigoare prezinta carente care necesita rezolvare, modul de solutionare propus de acest proiect este cu totul inacceptabil.

Nu putem accepta dezincriminarea neglijentei in serviciu, care poate avea efecte deosebit de grave, existand exemple relevante in acest sens.

Consideram ca limita minima a prejudiciului de la care fapta devine penala este lipsita de sens. Prejudiciile aduse persoanelor sunt grave si daca sunt cuantificate la 5.000 de lei, in conditiile economice actuale din Romania."

"USR considera inacceptabila promovarea de catre Ministerul Justitiei a celor doua proiecte de ordonante de urgenta care legifereaza in domenii fundamentale pentru statul de drept si considera ca Ministerul Justitiei a esuat in incercarea de a justifica urgenta reglementarii cuprinse in cele doua proiecte" se precizeaza in comunicatul de presa.Atat Constitutia, cat si Legea 546/2002, stabilesc ca for competent pentru discutarea aspectelor legate de gratierea colectiva Parlamentul. Este clar ca pana acum toate legislaturile au considerat acest demers de clementa ca fiind de competenta Parlamentului, organ reprezentativ suprem al poporului roman, subliniaza acestia."Consideram ca PSD se foloseste abuziv de situatia populatiei penitenciare pentru a carei rezolvare durabila are instrumente administrative, prin convertirea unor spatii dezafectate - precum foste cazarmi - in inchisori, sau legislative, cu initierea unei dezbateri publice privind reforma sistemului penitenciar. USR este deschis sa preia initiative din societatea civila cu acest scop", noteaza USR.USR sustine ca toate modificarile aduse codurilor penal si de procedura penala trebuie dezbatute si decise in Parlament."Consideram ca ne aflam in fata unei insolite amnistii operate prin dezincriminarea unor fapte. Consideram ca nu se justifica sub nicio forma interesul pentru dezincriminarea unor fapte care au fost considerate inca de la Codul Penal din 1936 (art. 242 Neglijenta in functiuni), drept periculoase social si ca a lipsit complet o argumentatie de fond privind aceste subiecte" se mai precizeaza in document."In concret, aducem urmatoarele critici proiectului de OUG privind gratierea:Critici la continutul proiectului de OUG privind modificarea codurilor penal si de procedura penala: