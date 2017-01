Un secretar de stat proaspat numit in guvernul Grideanu a fost asociat cu cetateni din Orientul Mijlociu verificati pentru crima organizata si evaziune

Cristina Ionela Tarteata, numita miercuri de premierul Sorin Grindeanu secretar de stat in Ministerul Turismului, are de restituit pana in 2021 un imprumut de 60.000 de euro catre omul de afaceri egiptean Dahwa Youssef. Acesta este urmarit penal impotriva pentru evaziune fiscala, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, iar procurorii Parchetului General au cerut anul trecut arestarea sa preventiva, dezvaluie Profit.ro Dahwa Youssef este asociat si administrator la mai multe firme de consultanta si din domeniul medical.Cristina Ionela Tarteata, pe care presa a luat-o imediat la ochi pentru fotografiile in ipostaze indraznete de pe Facebook (cont sters imediat dupa numirea in Guvern) a fost consilier parlamentar.Declaratia de avere semnata de aceasta in 15 iunie 2016 releva ca, in 2015, a contractat de la Dahwa Youssef un imprumut de 60.000 de euro, scadent in 2021.Noul secretar de stat a mai fost asociat cu omul de afaceri egiptean si in alte firme, precum Zinara Medical Services, unde au fost cooptati si alti parteneri, respectiv Said Samer Ahmed, cetatean bulgar nascut in Irak, si Yasser Shehan, cetatean sirian, verificati la un moment dat de Garda Financiara Timisoara pentru ca ar fi facut parte dintr-o grupare de crima organizata, mai scrie Profit.ro.